A balkáni országban a nagy hőség miatt tomboló erdőtüzek oltásához még augusztus 1-jén, csütörtökön 46 emberből és 13 járműből álló tűzoltócsapat indult útnak, hogy segítséget nyújtson. A Hunor Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet különítménye augusztus 12-én, hétfőn tért vissza önkéntes küldetéséből Magyarországra. A kontingens egyik tagja volt a nagybakónaki Németh Attila Gábor, akit Balogh László polgármester az irodájában köszöntött.

Németh Attila Gábornak irodájában gratulált Balogh László az erdőtüzek megfékezése és az észak-macedón emberek érdekében végzett munkájáért

Fotó: Szakony Attila

Hivatástudatból jelesre vizsgázott

– A város közössége nevében méltán büszkék lehetünk a teljes Hunor csapatára és köztük a Nagykanizsán szolgáló Németh Attila Gábor emberfeletti teljesítményére is – fogalmazott Balogh László. – Önként vállalt feladatát a többiekkel együtt eredményesen végezte, számos emberéletet mentettek meg, és ingatlanokat védtek meg a tűz terjedésétől. Példakép városunk közössége számára, aki távol a családjától helytállt ilyen extrém körülmények között is. Hivatástudata, eltökéltsége azt vetíti előre, hogy a jövőben is számíthatunk rá, s persze kanizsai kollégáira is.

Szolgálaton kívül is mentett már életet

Németh Attila Gábor nem először került a figyelem középpontjába. Még 2022-ben a nagykanizsai tűzoltó szolgálaton kívül, magánemberként, saját testi épségét kockáztatva segített egy embertársán. Ekkor hősies helytállásáért és bátor magatartásáért elismerésben részesítette a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

Észak-Macedónia segítséget kért a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez

– A balkáni ország a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül a tagországok segítségét kérte, ekkor jelentkezett Magyarország – mesélte Németh Attila Gábor. – Mindig is érdekelt egy ilyen műveleti kihívás, hiszen ez az életem, a hivatásom. Szerettem volna segíteni, így egy pillanatig sem gondolkoztam, azonnal önkéntesen csatlakoztam a csapathoz. A 13 autóból álló csapattal mintegy 1000 kilométer megtétele után érkeztünk meg, és néhány óra alvás után megkezdtük a munkát a 38 Celsius-fokban több tíz kilogrammos menetfelszerelésben. A küldetés első napjaiban a Makedonszki brodi járásában lévő Breznica település környékén pusztító lángok megfékezésében nyújtottunk segítséget. Ezt követően pedig a másik helyszínen, a Jasen rezervátumban támogattuk a felderítést és az oltást.