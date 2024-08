Ottjártunkkor csütörtökön tűkön ültek, hiszen a pihenőidőben az árnyékban épp a délutáni frissítő elfoglaltságra vártak. Az előző napokban értesültek arról, hogy a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerkocsija érkezik bemutatót tartani. Aztán begördült az erdei iskola elé a tűzpiros kocsi, a tűzoltók pedig nagyra nyitották az ajtókat, és a tűzoltáshoz használt szerszámokat is megmutatták a fiataloknak. Majd a forróságban végre előkerült a tűzoltófecskendő is, mely egy speciális eszköznek köszönhetően félkörívben permetezte a vizet, melyet a gyerekek nagyon élveztek. Percekig vidáman futottak, hűtötték magukat, nem számított, hogy teljesen eláztak. Szerintük az erdész-vadász tábor egyik legfrissítőbb ötlete volt, néhányan megemlítették, hogy a Nyitnikék táborban jobb, mint a Balaton partján.

Boldog pillanatok az erdész-vadász táborban

Fotó: Szakony Attila

Visszatérő gyerekek az erdész-vadász táborban

Az önfeledt szórakozás mellett a 8 és 14 év közötti iskolás gyerekek hasznos programokon vettek részt. Kuczkó Anita, a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola vezetője elmondta: szerencsére az előző évekből sokan visszatértek, így a résztvevő 23 fiatal már szinte baráti társaságként érkezett, de az újakat is nyitott szívvel fogadták.

Obornakon nincs térerő

– Az erdész-vadász tematikát követve szakmai elfoglaltságokkal vártuk a diákokat – fogalmazott. – Az erdőben vadon élő állatokról, növényekről, a fákról is hallgathattak előadást az egyik kollégánktól, de íjászat és lövészet is színesítette a napjaikat. Ezeket az elfoglaltságokat próbáltuk tematikusan összefűzni a vadászat fejlődésétől a napjainkban létező fegyverek megismertetéséig. A lányok körében nagy népszerűségnek örvendett a batikolás, a természetben megjelenő víz körforgásosságával kapcsolatban játszottunk, és még terápiás kutyák is ellátogattak hozzánk. Obornak egyik fő előnye, hogy alig van térerő, így a gyerekek mellőzték a digitális kütyüket. Kizárólag az esti órákban használták, amikor a szüleiknek számoltak be a napi élményeikről.