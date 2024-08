A tavalyi jól sikerült rendezvény után hirdette meg újra a falu önkormányzata az elszármazottak találkozóját, melyre főként Zala vármegye településeiről érkeztek vendégek közel 90-en. Rácz József polgármester elmondta, hogy jó hírét keltették az elmúlt évi eseménynek azok, akik akkor elfogadták a meghívást. Idén is küldtek ki meghívókat, de voltak olyan ortaházi kötődésűek, akik a híradásokból értesültek a rendezvényről s a közösségi médiát használva keresték meg a szervezőket, hogy szeretnének részt venni az idei programon.

A találkozó napjára főzőversenyt hirdettek, melyre 8 csapat jelentkezett, helyi és környékbeli településekről érkező társaságok ragadtak fakanalat és készítettek többnyire bográcsételt. Délelőtt volt a szentmise, délután pedig zenés, szórakoztató műsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

A délelőtti programban nyolc csapat készített ételt az elszármazottak találkozóján

A Zalaegerszegről érkező Windisch Ernő tavaly is részt vett az elszármazottak találkozóján. Elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja, hogy megszervezték, hiszen jó alkalom ez arra, hogy régi ismerősök találkozzanak.

- Annak idején, 13 évesen, 55 évvel ezelőtt kerültem el a faluból, itt töltöttem a legszebb éveimet - nosztalgiázott Windisch Ernő . - Nem költöztem messzire, motorozom és egy-egy út során járok is a faluban, de akkor nem találkozom senkivel, itt viszont van idő arra, hogy beszélgessünk a régi ismerősökkel - mondta. - Nem mindenkit ismerek már fel arcról, de ahogy beszélgetünk beugrik, hogy ki kicsoda, felelevenítjük a régi történeteket.

Cseresnyés Péter a rendezvény megnyitóján.

Részt vett az eseményen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki az elszármazottak találkozója, a búcsú és az államalapítás ünnepe kapcsán is fogalmazott meg gondolatokat a rendezvény megnyitóján. Elmondta, hogy az államalapítás biztosította, hogy ma is a Kárpát-medencében több millióan beszéljük a magyar nyelvet és őrizzük a magyar hagyományokat, s ebben a kisebb közösségeknek is nagy szerepe van.