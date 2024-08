A különféle országos hírű rendezvények nem működhettek volna megfelelő szálláshelyek nélkül: a Grand Hotel 94 szobával télen és nyáron is várta a vendégeket, de színvonalas szállást biztosított az Ipoly és a Stefánia udvar, valamint az Eszterházy szálló egyaránt. Az Erzsébet szanatórium – a mai Állami Szívkórház – 122 szobával, rádióval, játéktermekkel, fűtéssel, világítással, meleg vízzel, szénsavas fürdővel várta a vendégeket, akik zárt és fűthető folyósokon juthattak át a 86 szénsavas káddal berendezett ún. Tibor fürdőbe. Itt az ásványi vizes kúra mellett villany- és fényterápiát, iszapkezelést, Zander terápiát, azaz lényegében edzőtermi szolgáltatást, gyógytornatermet vehettek igénybe a látogatók. Összesen közel 900 szoba várta a Füredre érkezőket, nyugat-európai ellátással, kiváló vendéglőkkel. A közönség szórakoztatására a színház, a kaszinó és a gyógycsarnok szolgált, de nevessé tette a fürdőhelyet a még 19. századi alapítású füredi hajógyár is. Emellett jónevű kávéház, cukrászda és tejcsarnok is üzemelt.

A szívbetegek Mekkájának nevezett balatonfüredi fürdőt – mely továbbra is a tihanyi bencés apátság tulajdonát képezte és részvénytársaság bérelte –, nem csoda, ha a hírességek is felfedezték maguknak. Itt nyerte vissza egészségét Rabindranath Tagore, indiai Nobel díjas költő, aki 1926 novemberében járt a szívkórházban. A 10 napos tartózkodása idején panaszai – kimerültség – a leírások szerint három nap alatt elmúltak a füredi kezelés és a meghitt tavi környezet hatására. De az újsághírek szerint itt talált nyugalmat Alfredo Gildermento dúsgazdag limai (Peru) bányatulajdonos is, aki a nyarakat családjával Balatonfüreden töltötte. Szívbetegsége miatt – eredménytelenül – megjárta a világ összes szívspecialistáját, majd magyar felesége tanácsára jutott el Balatonfüredre: „Először a gyógyfürdővel összeépített modern, kényelem szempontjából páratlan szanatóriumba vétettem fel magam s két hónapig itt kezeltek. A szénsavas fürdőknek kitűnő hatása volt szívemre, de nekem még ennél is fontosabb volt az, hogy megtaláltam, azt, amit az egész világon hiába kerestem. A nyugalmamat. A pompás balatoni levegő felüdített, a mosolygó tó, a gyönyörű vidék, a csend, pihenés megnyugtatta az idegeimet, felfrissülve, megújulva kerültem haza.”