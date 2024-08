A hagyományoknak megfelelően augusztus első felében tartották meg a Szent János-hegyi búcsút, a rendezvényen részt vettek a környékbeli települések polgármesterei, a pártoló tagok, a falubeliek és a lenti kertbarátkör is képviseltette magát.

Az eseményen Keléné Juhász Ilona, a Szent János-hegyért Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és beszámolt az egyesület tevékenységéről, az elmúlt évi programokról. Eszerint megtartották szokásos eseményeiket, mint a Márton- és a Vince-nap, hagyományteremtő szándékkal nőnapi rendezvényt szerveztek Tormafölde önkormányzatával közösen. Emellett több meghívásnak is eleget téve részt vettek a társszervezetek eseményein Lentiben, Pusztaszentlászlón, Becsehelyen.

- A rendezvények mellett több borbírálaton is képviselték tagtársaink egyesületünket s értek el kiváló eredményeket – magyarázta. - Emellett a tormaföldi hegyhátakon is van feladatunk. A Lakosi-hegyen elvégeztük az Orbán-szobor állagmegóvási munkáit, illetve a borház és a Szent János-szobor karbantartása is megtörtént. A Bethlen Gábor Alapkezelő két pályázatán is sikeresen szerepeltünk, rendezvény tartására kaptunk segítséget a működési támogatás mellett. Az éves programnak része a szakmai kirándulás is. Idén a Balaton déli részén Rádpusztán, valamint Nagykanizsán jártunk.

A búcsú alkalmával elismerő okleveket is átadtak. Ez alkalommal az egyesület érdekében végzett sokéves kimagasló, lelkiismeretes munkájának elismeréseként Kondákor József, Tormafölde júniusban újraválasztott polgármestere és Boa Roland kapta a díjat. Az oklevelek átadása után borkóstoló, vendéglátás és zenés műsor szerepelt a programban.

Keléné Juhász Ilona arról is tájékoztatott, hogy tisztújító közgyűlést tartott nemrég a Szent János-hegyért Egyesület tagsága, ahol a tagság újabb 5 évre megbízta a vezetői feladatok ellátásával.