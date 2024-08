A méh- vagy darázscsípés nagyon súlyos következményekkel járhat 17 perce

Életmentő rendőrök a Balatonnál

Rövid időn belül másodszor mentettek életet a rendőrök a Balatonnál. Nem, nem lövések dördültek, nem is késszúrás volt az ok; ám egy csípés is lehet halálos. S – mint az élet bizonyítja – jó, ha vannak a közelben áldozatkész járőrök, életmentő rendőrök. No meg adrenalin.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Életmentő rendőrök: Horváth Renáta is köztük van Forrás: rendőrség

Ha valaki rovarcsípés-allergiában szenved – a magyar felnőttek négy, a gyermekek 1 százalékát érinti ez –, a „nagy találkozás” után néhány percen belül súlyos, életveszélyes állapotba is kerülhet. Az elmúlt napokban kiderült: jó, ha ilyenkor „kéznél vannak” életmentő rendőrök a Balatonnál, vagy bárhol, ahol a csípős-szúrós támadás történt. A méh- és darázscsípés akár életveszélyes is lehet. Az életmentő rendőrök idejében közbeavatkoztak

Forrás: ZH Életmentő rendőrök a Balatonnál A közelmúltban két keszthelyi eset is igazolta e tézis. Előbb Horváth Renáta főtörzsőrmester és Hoffer Albert Károly törzsőrmester a keszthelyi strandon, a pavilonoknál találkozott egy 50-60 év közötti férfival, aki a dohányboltot kereste, s arról mesélt, a vízben megcsípte valami, de semmi vész: nem allergiás. Aztán hirtelen rosszul lett és elájult. A rendőrök azonnal mentőt hívtak, s előbányászva elsősegélynyújtó ismereteiket, próbáltak segíteni. Kiderült, a csípés mégis csak heves immunreakciót váltott ki nála, ám a gyors és szakszerű intézkedés megmentette az életét. Jól jön, ha kéznél az injekció Nem sokkal később Székely Zsófia őrmester és Borda Áron törzsőrmester a keszthelyi Helikon strandnál ellenőriztek, amikor egy biciklis csapat kért tőlük segítséget. Egyikőjük férjét ugyanis megcsípte egy darázs. A férfin ekkor már látszott: rosszul van, az arca is dagad. – A légzés is nehezére esett már, de eszébe jutott, van nála adrenalinos injekció, amit gyorsan beadott magának. Mi pedig beültettük a rendőrautóba, és vittük a sürgősségi osztályra – elevenítették fel a történteket. – Mire beértünk, már nem szédült, talpra tudott állni. Székely Zsófia és Borda Áron arról mesélt, hasonló esetek, bár nem sűrűn, de időről időre elfordulnak. – Ilyenkor az ember „kicsit kikapcsol magából”, megy, és teszi a dolgát, hogy segítsen – szögezte le Borda Áron. Méhek, darazsak mindenütt A rendőrség hivatalos honlapja több hasonló esetről is beszámol. Ezekből kiderül, a lélekjelenlét és a gyorsaság életet ment. Dr. Moric Krisztina allergológus és klinikai immunológus, a Budai Allergiaközpont orvosa korábban az EgészségKalauzban arról írt: az allergiás reakció legsúlyosabb formája az anafilaxia, amely nemcsak helyi, hanem az egész szervezetet érintő tüneteket okoz, és életveszélyes is lehet. Ezt kiválthatják élelmiszerek, gyógyszerek, a latex, illetve a rovarméreg, vagyis méh- és darázscsípés is.

A vényköteles epinefrin injekció, vagyis az adrenalin gyorsan kifejti hatását, szűkíti az ereket, megemeli a vérnyomást, így tágulnak a légutak, csökken a nehézlégzés. Az életmentő szuri azonban csak sürgősségi kezelésre szolgál, a beadását követően orvosi ellátásra van szükség. Az anafilaxia tünetei lehetnek bőrpír

viszketés

angioödéma (egyes testtájékok duzzanata)

rekedtség

köhögés

nehézlégzés

fulladás

szapora pulzus

szédülés

alacsony vérnyomás

tudatzavar

