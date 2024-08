A 20. század elején Siófokon már igényes szállodák, lóversenypálya, kaszinó, villák, sporttelep, színes vitorlásélet, Ellinger Ede fővárosi fényképész műterme várta az elsősorban budapesti látogatókat. Siófok 1914-ben elnyerte a gyógyfürdő rangot is, majd a trianoni békediktátumot követően rohamos léptékben indult meg a felfutása.

1922-ben Ertl József és testvérei (Jenő és István) vették át Várady Gyula fürdőbérlőtől a fürdőtelep kezelését, nagy fejlesztéseket előirányozva, melynek hatására elsősorban a szórakozási és kényelmi lehetőségek nagyban bővültek Siófokon. Nagy könyvtárral ellátott kaszinó nyílt, a parkokat kiváló kertészek tervezték (Flament Lajos, Gonauer Gyula), lehetett színházba, revükre, kabarékra és moziba is járni, tűzijátékot nézni, sétahajózni. A fővárosi művészek krémje, nagy írók, Rejtő Jenő, Karinthy Frigyes, Faludy György és ismert művészek, Rippl-Rónai József, Kabos Gyula nyaralóhelye lett a tó. A szezon május 15-étől szeptember 15-ig tartott, a Nagy strandfürdő 1000 kabinnal, tengeri fürdősátrakkal, tornaszerekkel fogadta a fürdőzőket, de emellett még működött az Erzsébetfürdő szintén fövenyes strandjával, 100 kabinnal. A hangulatot jól szemlélteti egy 1927-ből származó tudósítás: „Örvendetes újítás Siófokon, hogy a telepi éttermeket a fürdőigazgatóság saját kezelésébe vette és ezek élére egy olyan kiváló szakembert állított, mint Acél Miklós igazgató, a régi Gambrinus- és New York-éttermek volt tulajdonosa. Kellemesen lep meg az is, hogy a telepi szállodák penzió árában benfoglaltatik a strand-belépőjegy is. A telepi étteremben Magyari Imre tizennégytagú zenekara, a Casinó-kertben pedig a Zimmermann-jazzband játszik. Olyan tánczenével szolgálnak a táncoló publikumnak, hogy itt Siófokon igazán csarlsztonozni fog még az is, akinek otthon ez eszébe sem jutott volna. Különben megtanítja táncolni még a falábúakat is Mérő József, a fürdőtelep nagyszerű táncmestere.”

Az 1930-as évek végére Siófok virágzó és népszerű üdülőhely lett, számos szálláslehetőséggel, közel 2000 szobával. A fürdőigazgatóság szállói (Hullám, Sió, Központi) mellett neves magánszálláshelyek fogadták a vendégeket. Dombay Zoltán Grand Penziója és Strand szállója összesen 100 szobával – hideg meleg vízzel, modern berendezéssel – várta a látogatókat. De működött szálló Siófokon nagy befogadóképességgel (30-40 szobával) Exclusive, Florida, Batthyány, Elite-Grill, Balaton, Stefánia, Gizella udvar néven. A Grand Hotel penzió, mely a Batthyány utca 16. szám alatt volt, így hirdette magát: „A telep legszebb helyén egyholdas parkban, strand közvetlen közelében.40 szobája folyóvízzel, mosdókkal ellátva, és a legnagyobb komforttal berendezve Elsőrendű ellátás! Nyilvános étterem! Fürdőszobák! Női- és férfi fodrásztermek a házban.”