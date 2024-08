Dr. Illyés Zoltán biológus, természetvédelmi szakértő, a Mindszenty Ifjúsági Ház intézményvezetője hívására családok is megjelentek az éjszakai lepkeszemlén

Fotó: Fincza Zsuzsa

Persze nem csak úgy simán megbámulták a fényre érkező rovarokat, dr. Illyés Zoltán segítségével be is azonosították őket - ha nem sikerült, elküldték a fotóját az említett oldalra, ahol az ilyesmit örömmel veszik, hiszen céljuk olyan platformot biztosítani, ahol a természetkedvelők, természetfotósok, kutatók egymást segíthetik Magyarország ízeltlábú élővilágának megismerésében. A szakemberek beazonosítják a beküldött ízeltlábút, ugyanakkor az észlelési adatok hasznos információforrásul szolgálnak a tudományos munkához. Amúgy a tudományos szintű tájékoztatást az éjszakai lepkeszeánsz résztvevőinek sem kellett nélkülözni, a környék 154 lepkefaja - peteállapotuktól, báb-, hernyó- és imágókorukig bezárólag - összes "viselt" dolgáról a helyszínen tudomást szerezhettek. Szót ejtettek arról is, hogy bár számos lepke és néhány pillangó hernyója súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, viszont több faj imágó, azaz kifejlett lepke alakban a beporzásban betöltött szerepe miatt - amikor nektárgyűjtő körúton virágról virágra szállnak - kimondottan hasznos. Ökológiai hozadékuk, hogy szervezetük építésével növényi anyagot alakítanak át állati anyaggá, s így más állatcsoportok (fürkészdarazsak, pókok, madarak, denevérek) táplálékául szolgálnak.

Piros szender - éjszakai testvére a nappal is aktív, kolibriként röpködő kacsafarkú szendernek

Fotó: Fincza Zsuzsa

Jelentős részük az úgynevezett éjszakai lepkék közé tartozik, a világon eddig ismert 160 ezer fajból 140 ezret mondhatunk éjszakainak - ez a hazánkban előforduló fajokra is jellemző, több mint 95 százalékuk "éjszakai", s csak 5 százalékuk a nappali lepke. Persze ez a kategória is kissé becsapós, az éjszakaiba sorolt lepkék (például a szenderek) között akad amelyik nappal is aktív - a tudományos besorolás ennél bonyolultabb különbségeken alapszik. A lepkéket szokás még két másik nagy csoportra: "nagylepkékre" és "kislepkékre", azaz molyokra osztani, de a fajok mérete sem ad pontos útbaigazítást, mert bár a molyok általában kicsik, de akadnak nagyméretű fajok is, a nagy farontó lepke például 8 centi szárnyfesztávolságú, mégis moly. Nos, olyat ugyan nem, de számos különleges fajtát - köztük barnacsíkos sárgamolyt, citromsárga araszolót, csíkos medvelepkét, hársfaszendert és szendertársait, mozaik- és zebrabagolylepkét - sikerült alaposan szemügyre vennie a botfai éjszakai lepkelesőknek.