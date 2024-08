A hétfőn történt családi tragédiáról először egy norvég lap számolt be, miszerint egy 13 éves magyar fiú megcsúszott és a folyóba esett az ország délnyugati szegletében, egy természetvédelmi parkban, Bergen tágabb körzetében. A család a Sunndal környékén kirándult, amikor az ott sebesen futó Bondhuselva folyó elragadta a gyermeket - számolt be a Bors nyomán a vaol.hu. A gyorsan futó, habzó, kanyargós patakból hatalmas kövek emelkednek ki, ezek egyike alá szorult a fiú lába. Többen is próbáltak rajta segíteni.

A mentőket 11 óra 36 perckor értesítették a helyszínről, a gyorsan kiérkező egységek pedig 13.50-kor tudták kiemelni testét a folyóból – nyilatkozta a Sigurd Børve, a kvinnheradi rendőrség vezetője. Az életmentést már a parton megkezdték, amit a haukelandi kórházban folytattak, de az orvosok minden erőfeszítése ellenére a fiú elhunyt. A szülőket kórházban ápolják.

A Bors úgy tudja, hogy a fiú kifejezetten jó tanuló, közkedvelt diák volt az iskolájában. A blikk.hu az RTL információira hivatkozva arról írt, hogy a 13 éves fiú Sárváron élt a szüleivel. Szeptemberben kezdte volna a nyolcadik osztályt, zeneiskolába is járt. A család három hétre ment ki Norvégiába, a jövő hétvégén jöttek volna haza.

