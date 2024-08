Ebergény 1969 óta városrésze Zalaegerszegnek. Előtte önálló település volt, amelynek nevét 1371-ben említik először írásban, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. Kiemelte, hogy a várossal való egyesülést követően is őrzik hagyományaikat, közösségi értékeiket. Az Ebergény Fesztivál is egy olyan program, amelyen az itt lakók egyszerre tudják megélni zalaegerszegi és ebergényi öntudatukat.

Az Ebergény Fesztiválon a helyi polgárőrök gulyást kínáltak

Fotó: Antal Lívia

A településrészi önkormányzat és az Ebergényért Polgárőr Egyesület az idei fesztiválra is színvonalas programkínálatot állított össze. Szilasi Gábor, a városrész önkormányzati képviselője elmondta továbbá, hogy a polgárőrök gulyást készítettek, amelynek bevétele az egyesület javát szolgálja. Vezetőváltás is történt a közelmúltban. Nagy István 14 után köszönt el, akit a polgárőr egyesület élén Ambrus Tamás váltott fel, és akit a közönség Tomme bulikból is ismer. Varga Miklós koncertje után lépett fel.