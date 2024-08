– Az immár 50 tagot számláló közösségünk egyik alappillére az egészséges életmód támogatása, népszerűsítése. Kirándulunk, túrázunk, tornázunk, s mindehhez jó tanácsokat és egy kis lelki muníciót gyűjteni hívtuk meg a sikeres szívsebészt, Rashed Arefet, aki első szóra igent mondott – árulta el Dancs Györgyné, a Bocföldei Nyugdíjas Egyesület elnöke.

A népszerű, zalai Príma díjjal is kitüntetett osztályvezető főorvos lapunknak elmondta: gyakran és szívesen tart a kardiovaszkuláris, azaz a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, illetve kezelését célzó felvilágosító előadásokat, még akkor is, ha tudja, csak kevesen fogadják meg még aznap minden tanácsát, de ha csak páran törődnek is kicsit többet az egészségükkel, ha csak egyetlen ember életét is sikerül így megmenteni, már megérte a fáradtságot.

Dr. Rashed Aref, a sikeres műtéteiről híres szívsebész főorvos a bocföldei nyugdíjasok között

Fotó: Fincza Zsuzsa

Mert valamit feltétlenül tenni kell! – hangsúlyozta előadásában a szívsebész. – Zala vármegyében az akut kardiovaszkuláris "esemény", így például szívinfarktus, stroke, agyvérzés, embólia miatt sürgősséggel kórházba kerülők 14 százaléka már a kórházban meghal, további 10 százalékuk pedig nem éli túl az 1 évet, vagyis közülük majdnem minden negyedik beteg egy éven belül meghal. S haláluk a magas vérnyomással áll közvetlen ok-okozat összefüggésben. A lakosság az egészségügytől várja, hogy a gyógyítsa meg, az egészségügy pedig a lakosságot hibáztatja, hogy nem tesznek semmit az egészségük érdekében. Az igazság a kettő között van, mert bizony az egészségügy, akárcsak a lakosság – egyénenként, csoportonként, közösségekként összefogva – lényegesen többet tehetne.

– Készítettünk egy zalai kardiovaszkuláris szűrő-, megőrző programtervet, amit szerettük volna elindítani. Megcsináltuk a próbát 108 emberen, köztük kiszűrtünk kardiovaszkuláris problémával 8 személyt, 4-en már meg vannak operálva, pedig azt gondolták magukról, hogy egészségesek. Ha ők később, már akut betegként kerültek volna be a kórházi rendszerbe, 25 százalékuk nem élne. Megérte a megmentésük a 108 vizsgálatot? – fogalmazta meg a többek által is feltett kérdést a főorvos. A válasza: – Igen. Megérte. Az emberi életet nem lehet forintban értékelni. Ha kell, egy életen át is megéri dolgozni azért, hogy akár csak 1-2 ember életét is megmentsük. Sajnos le kellett állítani programot, mert a jelenlegi magyar állami egészségügy nem képes, nem alkalmas az elvégzésére.