Nos, a zalaszentgyörgyi Ízes Göcsej Folkpikniken nem egy, hanem számos volt belőle. Csupa helyi hozzávalóból. A tejfölös krumpilevesben a zalai erdők kincse, a vargánya, a tejfölös paradicsomos főzelékben a kerekrépa, mák, tök és túró a rétesben. Dödölle, lángos és palacsinta is szerepelt a kínálatban a folkpikniken, amelyen a régmúlt ismert ízeivel örvendeztették meg a közönséget. A jóízű étkezéshez elengedhetetlen a társaság, a közös sütés-főzés, evés-ivás, amelyben kiteljesedett a vendéglátó zalaszentgyörgyiek és vendégeik öröme. Elfeledett ízek, vagy sem. Amondó vagyok, hogy vidéken még ma is készítenek ilyen ételeket. Göcsej ma is őrzi az ízeket.