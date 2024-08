Zalaszentgróton mindig augusztus 20-án tartják a városnapi ünnepséget. Az államalapítás évfordulóján a nap szentmisével kezdődött, majd délután a Ligetben gyűltek össze az ünneplők. Baracskai József polgármester a kitüntetések, többek között a díszpolgár cím átadása előtt elmondott köszöntőjében kiemelte: ez a nap nemcsak a magyar államiság megszületésének emléknapja, hanem a nemzet egységének, kitartásának és országunknak a nyugathoz, a nyugati kereszténységhez való tartozásának a szimbóluma is. Arról is beszélt ezt követően, hogy Zalaszentgrót történelme szorosan kapcsolódik Szent István örökségéhez.

Az ünnepséget a Szentgrót Táncegyüttes műsora színesítette Fotó: Tóth Brigitta

A városnapi ünnepségen Szent Gellértről, a névadóról is megemlékeztek

–Városunk névadója, Szent Gellért püspök István király hűséges tanácsadója és barátja volt. Szent Gellért életével és mártíromságával példát adott arra, hogy a hit és a hűség mekkora erőt képes adni egy nemzetnek. Templomunk védőszentje, Szent Imre, István fia, szintén meghatározó alakja a magyar történelemnek, aki fiatal kora ellenére a hit és a tisztaság jelképe lett. Továbbá büszkék lehetünk arra is, hogy templomunk őrzi Gizella királyné, Szent István feleségének egy ereklyéjét, amely még közelebb hozza hozzánk a királyi család szellemiségét – mondta a polgármester, aki beszédének további részében megköszönte a bizalmat, amit a választásokon kapott, hiszen folytathatja városvezetői tevékenységét.

Díszpolgár lett Kiss Imre Béla

Ünnepi beszédet Kiss Imre Béla mondott, aki Zalaszentgrót gazdaságának fejlődéséért és a közéletben végzett tevékenységéért kapta meg a díszpolgári címet.

Zalaszentgróton ez a város legmagasabb rangú kitüntetése, amelyet nem adnak ki minden évben. A rendszerváltozás óta eddig összesen öten részesültek ebben az elismerésben:

Molnár László zalaszentgróti származású, jelenleg Amerikában élő mecénás dr. Boros Imre volt országgyűlési képviselő Császár József volt polgármester Bizderi János plébános, kanonok Kiss Imre Béla

Kiss Imre Béla 1984-től a Zalagabona Rt. helyi gyáregységének igazgatója, majd az 1994-ben megalakult Zala-Cereália Kft. első ügyvezető igazgatója volt 2011-ig, s azt követően és jelenleg is a felügyelőbizottság elnöke. „Elkötelezettsége és fáradhatatlan munkája révén a jelenkori kihívásoknak is megfelelni tudó, stabil vállalkozást épített fel, amely több mint 120 fő részére biztosítja a megélhetést” – szerepelt Kiss Imre Béla méltatásában. Közéleti szerepet is vállalt, 16 évig önkormányzati képviselő volt, s most is segíti szakértelmével a városi cégek munkáját.