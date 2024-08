Monterossó öble. Cinque Terre nevét már a 11. századi dokumentumok említik. Először Monterosso és Vernazza népesedett be

Fotó: Győrffy István

1870-ben az olasz kormány vasútvonalat épített a térségbe, amely megnyitotta az eldugott, nehezen megközelíthető falvakat a külvilág előtt. A vasút azonban nem csak jót hozott, lehetőséget adott a területről való elvándorláshoz is, és ez a hagyományos iparágak hanyatlásához vezetett, mígnem az 1970-es évektől a turizmus növekedése némi jólétet teremtett. Ma már nemcsak ösvények, hanem vonatok és hajók is összekötik a falvakat, mivel autóval csak kívülről, keskeny és bizonytalan hegyi utakon érhetők el. Cinque Terre ettől függetlenül autóval is megközelíthető, de a parkolás komoly problémát jelent. A legjobb, illetve leggyorsabb közlekedési mód a vonat, ami mára zsúfolttá vált. Levanto és La Spezia között menetrend szerinti személyszállító komp is közlekedik és minden főbb faluban megáll.

San Francesco templom belseje

Fotó: Győrffy István

Megérkezünk Monterossóba, amely a legnagyobb az öt tengerparti falu közül, s mindjárt a kikötőnél kezdődik a fürdőzési lehetőség. Csodálatos strandjai, gyönyörű zátonyai és a Ligure tenger kristálytiszta vize teszi ezt a kis települést az olasz Riviéra egyik legnépszerűbbikévé. De itt is vannak felfedezésre váró műemlékek, például a San Giovanni Battista templom, amely az óváros főterén található. A templom az 1200-as években épült, gótikus-genovese stílusban. A közelben áll a San Francesco templom, ahol több művészeti alkotást őriznek.

Villa Reale

Fotó: Győrffy István

Érdemes megkóstolni a helyi borokat is, például a Sciacchetràt. Már az ókori római írások is említik a régióban termelt bor kiváló minőségét. A borok megkóstolására a települések fölötti ösvényeken való túrázáskor is lehetőség nyílik.

A villa előtti park

Fotó: Győrffy István

Hajóval érkeztünk a Cinque Terre településeire, s vonattal hagytuk el a mámorító édenvilágot, hogy utunkat ebben a hangulatban folytathassuk. A Villa Marliát, vagy Villa Realét kerestük fel Capannoriban, Lucca tartományban. A Villa Marlia vagy a Villa Reale di Marlia a közelmúltban felújított, és berendezett késő reneszánsz palota, melyet híres kert vesz körül, a tájépítés igazi remeke.