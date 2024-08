A CFK Facebook-közösség vezetője, Birkás Nikolett elmondta: áprilisban mintegy 3000 látogatót vonzott a rendezvény. Szinte az ország minden pontjáról érkeztek autósok, de még Németországból és Szlovákiából is fogadtak népes konvojokat. Az esemény sikerességét látva eldöntötték: egy évben két találkozónak is lenne létjogosultsága.

Az áprilisi autóstalálkozó rengeteg érdeklődőt vonzott az Aréna parkolójába

Fotó: Szakony Attila

Zavaró a driftelést hallgatni

– Annak rendje s módja szerint augusztus 31-re beadtam a kérelmet a városüzemeltető céghez, amit elutasítottak – fogalmazott Birkás Nikolett. – Információim szerint néhány környékbeli lakót zavart volna az autók zaja, különösen a driftelő és csikorgó gumikkal, show-elemekkel tarkított produkciók. A korábbi rendezvényeinken a program a 9 órás kapunyitást követően 20 óráig tartott, viszont a drift autók egy órával a zárás előtt befejezték. Mindig ügyeltünk arra, hogy korrekt módon, tisztán adjuk vissza a területet.

Megértik a lakókat

Birkás Nikolett hozzátette: nem adják fel, szeretnének a város vezetőivel is egyeztetni és találni egy olyan alternatív helyszínt, ahol egy évben legalább kétszer tarthatnának hasonló rendezvényeket. Ugyanakkor megérti a lakókat is, hiszen sok, számukra ismeretlen autós akkor is összegyűlik az Aréna parkolójában gumifüstölésre, amikor az emberek már pihennének. Gyakran értesülnek arról, hogy hétköznaponként engedély nélkül veszik birtokba a parkolókat és késő este "rúgatják" az autóikat.

Van alternatív megoldás

– Olyan megoldáson is gondolkoztunk, hogy a Vásárcsarnok parkolóban lenne az autókiállítás, míg a mellette lévő Kanizsa Pláza parkolóban pedig a gumifüstölés – folytatta a CFK vezetője. – Egyelőre ez még csak terv, de szeretnénk előállni ezzel az ötlettel is.

A tanévnyitó ünnepségek miatt nem engedélyezték

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját. Szabó István elmondta: a Cars Fanatik Klub rendezvényeit rendszeresen támogatják, ezúttal viszont a szezonzáró rendezvényt annak időpontja miatt utasították el, hiszen augusztus 31-én több oktatási intézményben is tanévnyitó ünnepséget tartanak.