Tárlatok s relikviák sora

A világ egyik legnagyobb filmgyártó vállalata, az MGM táncigazgatójaként tevékenykedett Guttmann Dezső, vagyis Dave Gould életét születésének 125. évfodulóján exkluzív hollywoodi tárlat mutatja be, s látható a Bujtor István emlékkiállítás is, amelyen az érdeklődők szemügyre vehetik például Sándor Mátyás kalapját, a Pogány Madonna és a Hamis a baba szobrát, filmek eredeti forgatókönyveit, sőt: Kardos doktor irodáját is.