– Nem is biztos, hogy az interneten keringő felvétel negatív reklám a sportágnak, a figyelmet mindenképp felkeltette, talán így népszerűsíti is, aminek örülhetünk – mondta portálunknak a zalaegerszegi Horváth Szilárd egykori breaktáncos, aki a csapatával 1996-ban KiMitTud?-ot is nyert, és külföldi turnéra is eljutottak. – Én magam is nehezen döntöm el, hogy jót tesz-e a breaknek az olimpia, mivel a kidolgozott pontozási rendszer eléggé behatárolja az alapvetően szabad mozgásra, improvizációra, a zene által inspirált, kreativitásra alapozó táncművészetet. Figyeltem a versenyeket, az erőelemek, az akrobatika, a ritmus, az előadásmód egyaránt számított, mégis úgy érzem, ezen a szempontrendszeren még finomítani kell. Magyar breakes nem jutott ki Párizsba, az induló erdélyi fiú és lány nem szerzett kvótát a budapesti elődöntőn, ahol én is ott voltam, mint néző. Emlékezetes, hogy amikor a break berobbant, a magyar csapat világbajnoki címet is szerzett.

Horváth Szilárd és csapata a kilencvenes években

Forrás: ZH-Archívum

Horváth Szilárdot 1984-ben villámcsapásszerűen ejtette rabul a break, az osztrák televízióban látta először. Ma sem távolodott el tőle, hetente egyszer edz, ám a régi csapat már szétszéledt.

Horváth Szilárd

Forrás: ZH-Archívum

Kondákor Miklós operatőr, a Griff Bábszínház hangosító-díszítő munkatársa a freerun (akadályfutás, jobbára tetőkön, falakon) után váltott a breakre, ma egy szombathelyi csapattal lép fel, a versenyek helyett a maga örömére tanulta meg a breaktáncot. A látványossága, a technikája fogta meg, egyébként is vonzódik az extrém sportokhoz.

– Az ausztrál lány közismertté vált produkciója mém lett a neten, így legalább mindenki rákeres a témára, a népszerűség minden sportnak jót tesz – mondta Kondákor Miklós. – A break nem önmagában áll, a hip-hop sajátos kulturális egységet teremt, amihez hozzátartoznak a zenészek, a táncosok, akik egyformán egyetértenek a béke, az egység és jó érzések hirdetésével. Egy nagy családról beszélhetünk, mely közösséget épít. A magyar utánpótlás nevelése Pécsett nagyon erős, de Győr, Szombathely, Miskolc, Szeged, Debrecen is alakított break egyesületet.