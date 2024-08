Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének napja, egyben Magyarország patrónájának ünnepe. Szent István királyunk 1038-ban ezen napon ajánlotta Szűz Mária oltalmába Magyarországot. A Boldogasszony kápolna öt évvel ezelőtti avatásán erre emlékezve tartott szentmisét Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke.

Az ötéves évfordulón Kis Kornél ferences szerzetes, plébános mutatott be szentmisét a Boldogasszony kápolnában. A magyarok és a katolikus egyház számára is fontos Szűz Mária tisztelete, akinek mennybevételére azzal reménnyel tekintünk, hogy majd az egyház is a menybe fog jutni, mondta egyebek között. Kitért arra is, hogy kellenek közösségek, akik ápolják a kultuszt, összegyűlnek és rendbe tartják a helyet.

Makovecz Imre vázlatai alapján építették fel a Boldogasszony kápolnát

Rengetegen voltak a kápolna felszentelésén, emlékezett vissza a ságodi városrészben lakó Kámán Mária, aki kántorként szolgál az ottani miséken. Mint mondta, szívesen jött el az évforduló kapcsán tartott búcsúi szentmisére is.

A Boldogasszony kápolna egyházjogilag a zalaegerszegi Jézus Szíves Ferences Plébániához tartozik. Helyi összefogás is segítette megépítését, valamint a város önkormányzata által az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatás. A pályázatot Makovecz Imre még meg nem valósult terveinek megvalósítása érdekében hirdették meg akkor.