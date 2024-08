A főszezonban idén is hét héten át működött az iroda, amelyben mintegy hatvan egyenpólós fiatal szolgált, ötnapos turnusokban. A biztonság Keszthelyen ezúttal is garantált volt: nyáron nem történt számottevő bűncselekmény a népszerű, árnyas fürdőzőhelyen.

Biztonság Keszthelyen: a fiatalok nemcsak közbiztonsági feladatokat láttak el, hanem segítették is a pihenni érkezőket

Fotó: A szerző

Biztonság Keszthelyen

A rendőrség – az önkormányzat támogatásával – több mint két évtizede megszervezi a nyári diákszolgálatot, hogy a helyiek és a turisták még nagyobb nyugalomban élvezhessék az önfeledt strandolást. Ezúttal is rendészeti tanulók, illetve közösségi szolgálatos fiatalok járőröztek és segítettek, például elveszett tárgyak megtalálásában, s gyakran kellett lehúzva maradt kocsiablakokra is felhívniuk a pihenők figyelmét: az érintetteket a strand hangosbemondója segítségével hívták a járművükhöz, s míg ők megérkeztek, vigyáztak az autókra. Az alkalom így nem szült tolvajt.

Sőt, idén körözött fiatalokat is sikerült fülön csípni a diákok segítségével: ők egy gyermekotthonból szöktek meg – egy kicsit nyaralni.

A táborzáró programon Manninger Jenő polgármester ajándékkal köszönte meg a fiatalok munkáját

Fotó: A szerző

A közösségért tenni

Tóth László, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője leszögezte: kézzelfogható eredménye e szolgálatnak, hogy a diákok „távol tartják azokat az embereket, akik rossz szándékkal érkeznek”. Ugyanakkor cél a fiatalok „nevelése” is, akik közelebb kerülve a rendőrséghez, átérzik annak súlyát, hogy milyen a közösségért tenni.

– Ráadásul olyan ismeretekkel gazdagodnak, amelyek a későbbi életükben a hasznukra válnak, iskolájukban, lakókörnyezetükben, illetve otthon is. Persze, nem titkolt célunk az sem, hogy akár leendő kollégáinkat „kineveljük” – fogalmazott Tóth László.

Dr. Farsang Boglárka, Keszthely rendőrkapitánya is megköszönte a diákok nyári szolgálatát

Fotó: A szerző

Jelesre vizsgáztak

A biztonság Keszthelyen ezen a nyáron is garantált volt, amelyben része van a bűnmegelőzési iroda munkájában közreműködő fiataloknak is, összegezte a majdnem két hónap tapasztalatait dr. Farsang Boglárka, Keszthely rendőrkapitánya. Úgy folytatta: naponta hatan szolgáltak itt – jelesre vizsgázva leleményességből, udvariasságból, aktivitásból s udvariasságból is.

– Ezeknek a fiataloknak van szemük arra, hogy észrevegyék: ki nem illik ebbe a balatoni környezetbe. Mindenhová nem tudunk rendőrt küldeni, de ha a diákok megjelennek bűnmegelőzési pólóban, az már visszatartó erővel bír. Ráadásul azt tapasztaljuk, ők tényleg minden gyanúsat észrevesznek – emelte ki dr. Farsang Boglárka.