A keszthelyi Belvárosi Múzeumok akár egész napos élményt kínálnak, s itt akár a szerelem is megpecsételődhet egy lakattal

Nyaralás az élet forrásánál

Zala Balatonhoz közeli települései is megannyi élményt tartogatnak. Hévíz fő vonzereje persze a világhírű gyógytó, amely rossz időben, akár esőben vagy havazásban is fürdésre csábít, hiszen hőmérséklete télen sem csökken 22 fok alá. Ám van fedett része is, így a gyógyulni vágyók minden időben élvezhetik áldásos hatását.

Tárlatok és mozi

Hévízen két múzeum, a Belvárosi és az Egregyi várja a képzőművészet kedvelőit, utóbbiban ezekben a hónapokban elismert hazai kortárs üvegművészek csoportos kiállítása, előbbiben pedig a zenészként is ismert keszthelyi grafikus, Burucs Szabolcs különleges alkotásai láthatók.

Burucs Szabolcs Strukturált káosz című kiállítása számos meglepetést tartogat Hévízen

A fürdőváros azon kevés vidéki települések egyike, ahol mozi működik. Méghozzá hétfő kivételével minden nap – általában hét filmet kínálva. A két teremben a legfrissebb szuperprodukciók s művészfilmek is láthatók, és mindig van a programban gyerekeknek szóló alkotás is. Talán nem túlzás, a Balaton rossz időben talán még több lehetőséget kínál, mint verőfényes napsütésben.

Zalakarosi Fürdő - esős napokon is

A Zalakarosi Fürdő esőben és hűvösebb napokon is tökéletes kikapcsolódás, ráadásul a Balaton déli partjához közel található. Autóval, de még kerékpárral is könnyen megközelíthető. Az állandóan változó, hektikus időjárás gyakran keresztülhúzhatja a családok számításait, ám a fürdő szolgáltatásai felkészültek a vendégek fogadására, s ez egyáltalán nem jelent problémát számukra. Fedett fürdő, gyógy- és termálvizes medencék, beltéri gyermekvilág, élménymedence számos vizes attrakciót kínál.

A zalakarosi gyógyfürdő a felnőtteknek is teljes ellazulást kínál

Pihentető és szórakoztató elfoglaltság

– A fürdő gondoskodik arról, hogy a család minden tagja megtalálja a számára leginkább pihentető és szórakoztató elfoglaltságot, függetlenül attól, hogy odakint esik az eső – fogalmazott Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója. – A fürdő különféle beltéri programokkal várja a látogatókat, így a rossz idő ellenére is garantált a feledhetetlen élmény. Gyógyvizes medencék, valamint különleges masszázskezelések is elérhetők, melyek mind hozzájárulnak a felhőtlen teljes ellazulásához és testi-lelki felfrissüléséhez. A gyógyvizes medencék Zalakaros egyik kiemelkedő értéke. A termálvíz gyógyító hatása jótékonyan hat a szervezetre, oldja a stresszt, enyhíti az ízületi fájdalmakat és segít a regenerációban. Mindez különösen fontos azok számára, akik egészségük megőrzésére vagy éppen annak helyreállítására vágynak. Olykor stresszesek ezek az esős időszakok, hiszen mégiscsak a nyaralásba csúszik egy kis hiba. Egy kényeztető masszázs ilyenkor különleges élményt nyújt. A fürdőben különféle masszázstípusok közül válogathatunk, legyen szó stresszoldó aromaterápiás kezelésről vagy éppen frissítő talpmasszázsról. Ahogy a szaunavilág is igazi kényeztetést nyújt, a szaunák között mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet.