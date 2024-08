Kimagasló volt az idei nyár a keszthelyi strandokat illetően, ami annak is köszönhető: több mint másfél hónapon át kánikula édesítette a pihenni, fürdőzni vágyók életét, mindössze egyetlen esős nappal, bocsátotta előre Csendes Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdőüzemeltetési részlegvezetője. A Balaton pezsgő volt a lassan mögöttünk hagyott nyáron a nyugati medencében is.

Fotó: Péter B. Árpád

Balaton: az iskolaidő végén indult be igazán a szezon

– Visszatértek a lengyel s a szlovák vendégek, egyre több a külföldi, sok a SZÉP-kártyát felhasználó látogató, amelynek következtében a belföldi turizmus is erősödik. Most a szokottnál egy héttel később kezdődött a nyári szünet, s bár előtte, májusban és júniusban is voltak meleg napok, de az iskolaidő végén indult be igazán a szezon – részletezte Csendes Antal.

Kiváló volt a vízminőség

Tovább növelte Keszthely vonzerejét, hogy egész évben kiváló volt a vízminőség a Balaton nyugati medencéjében. Ezúttal sem algafertőzés, sem -virágzás vagy éppen gombafertőzés nem akadályozta az önfeledt fürdőzést, részletezte Laczkó Mária, a VÜZ ügyvezető igazgatója.

Fotó: Péter B. Árpád

– A környezetkultúrát illetően pedig minden strandunk lépett egyet előre, s gyakorlatilag problémamentesen üzemeltünk egész nyáron. A fürdőzőhelyek a zárás után szabadstrandként, illetve nyílt zöldterületként működnek, mosdóink pedig éjszakáig nyitva voltak, így azokat korlátlanul használhatták a látogatók – mondta Laczkó Mária.

Népszerű vízi játszótér

Az igazgató arról is beszélt, rendkívül népszerű volt a vízi játszótér és a megújított csúszda, s a vendéglátóhelyek is jó forgalmat értek el. Ezt az is segítette, hogy van olyan jegytípus, amivel például ebédelni lehet jönni a Városi strandra.

Keszthely idén már második alkalommal lett a legsportosabb település a Mozdulj, Balaton! versengésben, s az is elnyerte a vendégek tetszését, hogy a Városi strandon nagyon sok animációt, programot kínáltak.

Fotó: Péter B. Árpád

Nőtt a vendégéjszakaszám

A szomszédvárban, Hévízen is eredményes nyarat zártak: a tavalyihoz képest növekvő vendégéjszakaszámmal. A tervezést ugyan nehezíti, hogy az utazók ma már jellemzően csupán néhány nappal előre foglalnak, így a szálláshelyeknél a megszokotthoz képest nehezebben „lőhető be” például a nyersanyag-beszerzés és a munkaerő-beosztás, emelte ki Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.