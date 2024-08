A jelenleg 80 fős, tartalékos Bundeswehr-katonákból álló egyesület 11. éve ápol baráti kapcsolatot a magyar obsitosokkal, s már hagyomány, hogy évenkénti váltásokban kölcsönösen ellátogatnak egymáshoz. Tavaly a zalaiak utaztak német barátaikhoz, s olyan jól érezték magukat, hogy az idén duplán igyekeztek tartalmas, színes programokat szervezni a részükre.

A tapolcai laktanyában közelről is szemügyre vették a harckocsikat

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A találkozó úgymond "ünnepélyes és hivatalos" részét félidőben, szombaton délelőtt tartottuk. A zalaegerszegi szállásról Nagykanizsára látogattunk katonai sírkertbe, és mindkét közösség nevében koszorúkat vittünk a magyar és német katonák sírjait vigyázó kereszthez – a katonatemető gondozását a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség végzi. Felkerestük az első világháború áldozatainak közelmúltban felújított sírkertjét is, az ott nyugvó, különböző nemzetiségű katonák is megérdemelték a főhajtást – fogalmazott Makkos István nyugállományú honvéd őrnagy, a MATASZ zalai szervezetének elnöke.

Magyar obsitosok és bajor tartalékosok a badacsonyi kikötőben

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A bajor közösség csütörtökön délelőtt lépte, pontosabban gurulta át autóival az országhatárt, Zalalövőn, a tájház udvarán ebédeltünk, majd ott egy mulatós estén hangolódtunk a hét végére. Pénteken a Balaton és környéke volt az úti cél, Keszthelyről Badacsonyba hajóztunk, megkóstoltuk a "hegy levét", s mint katonai közösség, szakmai képzés keretében ellátogattunk a tapolcai volt páncélos laktanyába, ahol vendégeink belülről is szemügyre vehették a tankokat, közben meghallgattuk a hajdani híres harckocsi ezred történetéről szóló tájékoztatót – ismertette a programokat Németh István nyugállományú honvéd őrnagy, alelnök.

A MATASZ zalai képviselői és vendégeik, a bajor tartalékosok koszorúkat vittek a nagykanizsai katonai sírkertbe. A képen elől Németh István és Hetényi László nyugállományú rendőr őrnagy, mögöttük Udo Scheiner

Fotó: Fincza Zsuzsa

S ha már Tapolcán voltak, természetesen a város látnivalóit sem hagyták ki. Szombaton a katonatemetői koszorúzás után a napot Bakon, a Banya-tanyán közös vacsorával és zenés, táncos bulival zárták. A vasárnap fő programjaiként részt vettek a katonadal fesztiválon, majd bevették Sümeg híres várát.

Bajor és magyar tartalékos katonák koszorút helyeztek el a háborúban elesett magyar és német katonák emlékművénél

Fotó: Fincza Zsuzsa

Udo Scheiner, a bajor csapat vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a hauseni tartalékos egyesületet 1979-ben alapították – a kezdeti 16 fős létszám mára közel 80-ra gyarapodott. A közösség nagyobb része "aktív" tartalékos katona, számukra rendszeres a katonai kiképzés – a cél a tartalékos állomány felkészítése a fegyveres erőknél végzett feladatokra, s egyúttal gondot fordítanak fizikai erőnlétük, egészségük megőrzésére, s azt folyamatosan ellenőrzik is. Akik egészségi állapotuk vagy koruk miatt már nem alkalmasak katonai szolgálatra, de jól érzik magukat a közösségben, maradhatnak, és mint pártoló, baráti tagok tovább segítik a munkájukat. A hauseni egyesülethez a környező községekből is csatlakoztak tartalékosok, akikkel színes, izgalmas "klubéletet" élnek, amiben részt vesznek a családtagjaik is. Szívesen és sokat túráznak, kirándulnak, közös rendezvényeket, például karácsonyi ünnepségeket szerveznek. A legrangosabb eseményük a Waldfest, a tűzoltókkal közösen tartott jótékonysági erdei fesztivál, aminek bevételét a közösségük fenntartására fordítják.