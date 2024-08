A bejáráson Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: a településen növekszik a születések és a betelepülő gyermekes családok száma egyaránt.

– A söjtöri óvoda épületét az önkormányzat az elmúlt években teljes körűen felújította. Önerőből kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelést kapott a homlokzat, illetve megújultak a belső terek is. A Magyar falu program (Mfp) támogatásából pedig 2020-ban új tetőszerkezet készült, amelyre napelemek kerültek, illetve modernizálták az udvari játszóteret – sorolta Nagy Bálint.

Az óvodában most férőhelybővítésre is szükség volt, amelyre az Mfp-től nyert 34 millió forintot az önkormányzat. A munkákkal mostanra végeztek, szeptemberben már az új foglalkoztató szobát is elfoglalhatják a söjtöri óvodások – mondta el az országgyűlési képviselő.