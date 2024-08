Minderről Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója számolt be portálunknak. Elmondta: Zalalövőn a nyári időszak ellenére is nagyon gazdag közösségi és kulturális élet zajlik, ez nagyban köszönhető a helyi egyesületeknek, alapítványoknak, amelyek egész évben jelentős részt vállalnak a helyi programokból.

A már említett augusztus 20-i Patakai-hegyi búcsú a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület hagyományos rendezvénye, amely kulturális és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket. A Patakai-hegyen található keresztnél emellett minden évben tábori szentmisét is rendeznek, illetve itt kerül sor az új kenyér megáldására és megszegésére. A Patakai-búcsú előtt bagolytúrát is tart az egyesület, ennek időpontja ez évben augusztus 17-re esik. Ugyancsak a Szent István-nap előzményeként a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület augusztus 19-én kemencés kenyérsütő programra várja az érdeklődőket bázisára, a városi íjászparkba. Ugyanezen a napon szintén civil kezdeményezésre a Fáraó bulizenekar is fellép majd Zalalövőn.

Kiemelt rendezvénye lesz még a városnak a hónapban a már szintén hagyományosnak mondható fogathajtó verseny, amit augusztus 10-én rendez meg a felsősötétmajori pályán a Zalalövő és Környéke Lovas Sport Egyesület. A megyei bajnokság részét képező programra – amely a Radányiné Lebics Mária és Lebics István CAN „C” Kategóriás Kettesfogathajtó Emlékverseny elnevezést viseli – Zalán kívül a környező vármegyékből, valamint a Felvidékről is várnak résztvevőket.

A Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület háromnapos nemzetközi tábort szervez a nyár végére, ez augusztus 16-án kezdődik. Osztrák partnerek biztosan érkeznek a programra, de várhatóan a város további testvértelepüléseinek küldöttei, illetve a hazai társszervezetek delegációi is csatlakozhatnak.

Lukács Andrea elmondása szerint a Salla Művelődési Központ és Könyvtár két nagyobb programot tervez a nyár hátralévő részére. Augusztus 5. és 22. között az intézmény galériájában kap helyet a Magyar Nemzeti Múzeum Közösségünk kincsei című vándor tablókiállítása, augusztus 30-án pedig a Petőfi Kulturális Program támogatásával a Ki hitte volna? című francia filmvígjátékot mutatják be.