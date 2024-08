Bazita - Kiss Ferenc fotója 1989 novemberében

Forrás: ZH-Archívum

„Zalaegerszegen született 1936-ban, s már hétévesen elcsente bátyja Kodakját, hogy az objektíven keresztül csodálkozzon rá a világra. A megyeszékhelyen tanulta ki a szakma alapjait, majd Debrecenbe került, ahol az igazi fortélyokat is elsajátította. Sokat dolgozott az ottani színházban, barátságot kötött Hofi Gézával, Latinovits Zoltánnal. Visszakerülve Zalába, 1964-ben lépett be a Zalai Hírlap szerkesztőségébe, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Kezdetben egyszemélyes fotórovatként szolgálta a napilapot, majd társai is akadtak. Elragadta a szakma varázsa. Gyakorta emlegette: melyik pálya adná meg azt, hogy reggel fejést fényképez egy istállóban, aztán szállodaavatáson vagy éppen a dutyiban fotóz, délután meg a vasúton szervezi, hogy a jobb felvétel érdekében tolasson már ki a képből a 4.20-as személy. Kevés szilvesztert töltött otthon, de látta kiteljesedni a megyét. Legemlékezetesebb munkái között tartotta számon a zsanai és a sávolyi gázkitörésen készített fotóit. Nem bűvészkedett, a tiszta képeket szerette, ezért is állt hozzá oly’ közel a sportfotó. Ült a focipálya szélén apró, összecsukható székén, s akár a vadász, leste a tökéletes pillanatot. Jó kolléga, jó cimbora volt. Mi azt a képet őrizzük róla, ahogy orrára csúszott szemüveggel, oldalán a jókora táskával nagy lendülettel fotózni indul.” – Emlékezett meg róla halálakor a Zalai Hírlap 2009. július 30-ai lapszáma.

Fotógalériánkba Kiss Ferenc felvételeiből válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából.