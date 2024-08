A vártnál gyengébb hozamok és beltartalmak, összegezte az aratás eredményét Simonfalvi Elemér növényvédelmi szakmérnök, az országos növényorvosi kamara zalai küldöttje, az Agrokem Kft. ügyvezető igazgatója.

A kukoricát Zalában is megviseli a hőség. Alacsony terméshozam várható

Fotó: Antal Lívia

- A búza terméshozama is elmaradt a várttól, amit tetéz, hogy a kevesebb termést a felvásárlási árak nem követték, a gyengébb beltartalmat a piac meg nyilván nem akarja megfizetni. Akik most búzát adtak el, a vártnál jelentősen alacsonyabb árbevételt tudtak realizálni. A gabonapiacra pozitív hatással lehet a több hete tartó forróság, ami viszont egyre jobban megviseli a tavasszal vetett növényeket, a kukoricát, a napraforgót és a szóját. A kukorica terméskilátásának romlása éppen ezért élénkített valamit a takarmánybúza piacán, hiszen a kukorica helyett a búzát be lehet keverni a takarmányba. A termelőket azonban ez nem vigasztalja, mert a takarmánybúza felvásárlási ára így is az elvárt szint alatt van.

A terméshozamok elmaradtak a várttól

Az Agrokem termelői körében a takarmánybúza átlagban 7 tonna körüli terméshozamot szokott hozni hektáronként, ami most 5 és fél tonna között mozog. A zalaegerszegi gabonatároló telephelyükre behozott étkezési búza esetében a beltartalmak alig több mint 10 százaléka éri el a malmi szintet. A legszomorúbb az egészben az, hogy erre sincs kereslet itthon, ezért az olasz, szlovén és osztrák piacokon értékesítenek, mondta el Simonfalvi Elemér.

Szárad a napraforgó, ég a kukorica Nagy a szárazság és a hőség, a földeken láthatóan szenvednek a növények: a kukorica, a szója és a napraforgó is. Eső nélkül nagy baj lesz, a szójavirágok nem kötnek, a napraforgó és a kukorica pedig még a szemesedésig sem jut el, ha így megy tovább – márpedig egyelőre a meteorológia sem lehűléssel, sem csapadékzóna érkezésével nem kecsegtet.

- Termelőink kivárnak, hiszen ezen külföldi országokban a jobb minőségű malmi búzáért 80 ezer, a javító búzáért 90 ezer forintot is lehet kérni, illetve kapni tonnánként. A takarmánybúza ára itthon 67-68 ezer forintos árszinten van. A kukorica terméskilátásának romlása miatt az őszi árpa ára 60 ezer forint fölé ment, mert a takarmány receptúrában az árpa is helyettesítheti a kukoricát. A gyenge hozamok miatt ez még mindig csak szerény árbevételt jelent hektáronként.