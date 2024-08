– Kiskanizsán a labdarúgópálya mellett nőttem fel, de itt jön a csavar, a foci mégis kimaradt az életemből – kezdte a történetét mesélni László. – Ehelyett ugyanis a többi sráccal együtt az eget kémleltük. Az 1960-as években nagyon aktív repülőélet folyt a közeli repülőtéren. Jól emlékszem, vitorlázó repülők, ejtőernyősök, legalább nyolc gép parkolt a hangárban. Ahogy megláttuk, hogy repülnek, futottunk is ki a reptérre, olykor egész nap étlen-szomjan csak néztük a felnőtteket, miként emelkednek a magasba. A Nagyrác utcai iskolába jártam, ahol a repülők olyannyira megérintettek, hogy elkezdtem modellezéssel foglalkozni. A hobbi megmaradt, de mellette, mivel későn érő, vékony srác voltam, szerettem volna erősödni, s persze megvédeni magam. A barátaimmal elmentünk cselgáncsozni, kipróbáltuk a bokszot, sőt rövid ideig a birkózást is, de mégis maradtunk a judonál. Persze indultam cselgáncs versenyen is, az egyik országos viadalon szereztem egy ezüstérmet. De alapvetően nem motivált a cselgáncs, pusztán önvédelmi céllal jártam.

Dolmányos László második osztályos gimnazista lehetett, amikor vitorlázó repülő pilóta vizsgát tett. Télen a küzdősport megerősítette, de nyáron már a magasba vágyott. Akkor még katonás fegyelem volt a reptéren, mindössze 16 felszállás után befejezte a vitorlázó repülést.

– Nagykanizsán a családalapítás után 1976-ban elmentem modellezni, aktív csapat gyűlt össze az ország minden pontjáról, építettem jó pár repülőgépet – folytatta. – Ha már repülni nem lehetett a városban és környékén sem. Egy fővárosi srác meginvitált a Hármashatár-hegyre, hiszen ők ott repülnek. Jó barátommal, a fodrászként dolgozó Kém Sándorral és Radák Sándorral elmentünk egy ilyen alkalomra. Tátva maradt a szám és földbe gyökerezett a lábam. Annyira megtetszett, hogy vettünk egy ilyen szerkezetet, amit egy gyermekhintához lehetne hasonlítani. Nagybakónakon 20 méter magas dombon próbálkoztunk. Amíg rá nem jöttünk a módjára, párszor összetörtük a gépet és összezúztuk magunkat is. Nem adtuk fel, jól begyakoroltuk és később a zalaegerszegiekkel eljártunk a Csobáncra.