"Drága Követőink! Jelentjük…kivagyunk!" - így kezdi minapi Facebook-bejegyzését az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület, amely ígéretéhez híven közösségi oldalán számolt be a Zalakoppányról mentett kutyusaik állapotáról.

Cucu, a felnőtt kutya mikrofilaria pozitív

Forrás: Facebook/Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület

"Először is szeretnénk leszögezni, hogy EGYIKÜK SEM gazdikereső. Sajnos mindegyikük beteg, ami, lássuk be, várható volt a körülményeket tekintve. A 7 pici nagy valószínűséggel 5 különböző alomból származik. A Giardia és corona tesztek lettek pozitívak. Cucu, a felnőtt kutya mikrofilaria pozitív, a pontos diagnózist a PCR teszt eredménye fogja nála megadni, amire még várunk."

Ő is az állatkínzás áldozata, egy ártatlan kis lélek...

Forrás: Facebook/Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület

A posztban egy FIV-es cicáról is beszámolnak az állatvédők. Mint írják, bár az immunrendszere legyengült, a betegség még nem hatalmasodott el rajta, így még sok évig lehet teljes élete, de ahhoz az kell, hogy valakit találjon, aki segít neki ebben. "Mi sajnos nem tudjuk elhelyezni és anyagilag sem tudjuk bevállalni. Nagyon kedves és barátságos. Akár egy megosztás is jelentheti az életet neki, hátha így talál rá az új családja! Akár másik FIV-es cica mellé is lehet tökéletes társ!" - írják.

A FIV-es cica. Hátha pont itt találja meg az álomgazdi...

Forrás: Facebook/Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület

A sok beteg állat ellátása, kezelése rendkívüli módon megterheli a befogadó szervezeteket. Aki szeretné támogatni az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület munkáját és a kis beteg csapatot, itt megteheti:

Számlaszám: 1174 9015 2853 4875

IBAN: HU48 1174 9015 2853 4875 0000 0000

BIC(SWIFT): OTPVHUHB.

Kegyetlen állatkínzás - az előzmények

Amint arról a napokban beszámoltunk, tizenhárom szervezet nyolcvanegy kutyát és két rackajuhot mentett ki egy külföldi tulajdonos zalakoppányi ingatlanából. A megmentett állatok menhelyekre, állatvédő szervezetekhez kerültek, többek között a zalaegerszegi Bogáncshoz, a bocföldei székhelyű Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesülethez, a karmacsi Elisabeth menedékre és a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesülethez, hogy csak a zalaiakat említsük. Huszonegy kutyát pedig - papírba csomagolva - a mélyhűtőben találtak meg a mentésben résztvevők. A szörnyűséges állapotok és a kegyetlen állatkínzás a sokat látott állatvédőket is megviselte.