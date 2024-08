A szakértő apát mintegy tíz évvel ezelőtt már beszélt Zalaegerszegen a torinói Keresztelő Szent János katedrálisban őrzött kincsről, ezúttal a legújabb kutatási eredményekről számolt be. A telt házas előadás résztvevői láthatták a négy méter hosszú lenvászon lepel egyetlen hazai művészi, Dinnyés László által készített másolatát is. Eddig hatvan országban, mintegy háromszáz alkalommal hallhatta a közönség az atya gondolatait. Az egerszegi rendezvény elején elhangzott, Tamási József címzetes apát – aki rendszeres műsorvezetője az EWTN Katolikus Televíziónak - júniusban mutatta be aranymiséjét.