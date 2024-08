Igazán mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a megalakulásának 35. évét ünneplő civil szervezet: júniusban közösen "világgá mentek", júliusban éjszakai bagolytúrán kalandoztak, két hete szalonnasütéssel avatták fel a Felsőerdei utcában lakó egyesületi tagok birodalmát. A nyárköszöntő gyermeknap sikerén fellelkesedve pedig elhatározták: nyár végén csapnak egy vidám, beszélgetős bulit, ahova meghívják az egyesületi tagokon kívül a városrészben élő összes kisgyermekes famíliát.

Péterfi József Tamás körzeti megbízott is családostól vett részt a rendezvényen - a képen a karjában Tamás, előtte Vivien és Lili

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Örvendetes, hogy egyre több fiatal család választja lakóhelyül a csendes, barátságos városrészünket, közülük páran beléptek az egyesületünkbe is, színesítve, felpezsdítve a közösségi életünket. Éppen az ő ötletük volt: hívjuk meg a többieket is, hogy megismerhessék egymást. Főztünk egy jó gulyást - jó volt látni, hogy még a kisgyerekeknek is ízlett a leves, a "mamák" süteményt, pogácsát hoztak, s gondoskodtunk a frissítőről is. Mi, idősebb egyesületi tagok vállaltuk, ha kell, vigyázunk az aprónépre, hogy a szülők gondtalanabbul beszélgethessenek. Játéklehetőség volt bőven, pingpong, csocsó, az egyik apuka jóvoltából ugrálóvárat is felállíthattunk a közösségi ház udvarán - sorolta Tanainé Farkas Zsuzsanna, a vendéglátó Összefogás Egyesület elnöke, hozzátéve, több olyan családnak is tetszett az ötlet, amelyek tagjai akkor éppen nem tudtak elmenni, de ígérték, hogy a következő alkalmat nem hagyják ki.

Az egészen kicsi babáknak is ízlett a közösségi gulyásleves

Fotó: Fincza Zsuzsa

A "falunkbeli" jelző hajdanán rangot jelentett, közvetlenül a "családtag" után következett, az együvé tartozásra, az egymás iránti felelősségre utalt, hangsúlyozták a szervezők, akik szeretnék, ha a jelenben a"pózvai" titulus a "falunkbelivel" azonos tartalommal bírna.

- Örültünk az egyesület kezdeményezésének, annak is, hogy túlnyúlt a civil szervezet keretén és így sokakat sikerült bevonni a közösségi életbe. Bízunk benne, hogy a városrészünkben letelepülők igazi otthonra találtak közöttünk, biztonságban tudhatják a családjukat, hiszen barátok között élnek, akikben megbízhatnak, akikre jóban, rosszban számíthatnak. Remélhetően a szülők után a gyerekekből is közösség formálódik majd, amely megmarad kamasz-, fiatal-, és felnőtt korukban is. Az ilyen csapat otthonának tarja és óvja a környezetét és szívesen dolgozik a közösségért - fogalmazott Németh Gábor, a körzet önkormányzati képviselője.