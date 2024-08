A Melinda Kupa egy nemzetközi minősítési rendszer szerint zajló ifjúsági versenysorozat, amelynek célja az önkéntes egyesületek utánpótlásának biztosítása. A résztvevők olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyeket a tűzoltások, műszaki mentések során tudnak hasznosítani.

Fotó: Letenyei ÖTE

A versenysorozat az ország több pontján zajlik, Zalában általában két futamot tartanak, mindkettőt a Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében. Az egyik verseny helyszíne Kistolmács, hiszen a tó körüli terület ideális a futam megrendezésére, de a környezet arra is lehetőséget teremt, hogy a verseny zárását követően a csapatok kipihenjék magukat, miközben a vezetők szakmai konzultációt, a bírói csapat pedig tréninget tartott. A kupasorozat történetében most először egy határon túli csapat, a horvátországi Hodosan egyesületének tagjai is csatlakoztak a programhoz.

Fotó: Letenyei ÖTE

A verseny házigazdák sikerét hozta, azaz a 2024-es Melinda Kupa ötödik futamát a Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata nyerte, amely ezzel összesítésben a negyedik helyen áll a tabellán. Második lett a hodosani csapat, míg a harmadik helyen Baranya vármegyei Palkonyáról érkezett Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett. A következő futamot szeptember 14-én a Tolna vármegyei Alsónyéken tartják.