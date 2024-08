Összefogásban a helyi erő

Zalaegerszeg a segítség és a jótékonyság városa – emelte ki ismét Balaicz Zoltán polgármester, aki a rendezvény sikerének kulcsát a helyiek összefogásában látja.

- Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind a városrészi eseményeken, mind a nagyobb fesztiválokon helyet kapjanak a karitatív tevékenységek. Úgy gondolom, hogy a jótékonysági események nem csak azok számára fontosak, akikhez a támogatás eljut, hanem azoknak a szívével és lelkével is jót tesz, akik bármilyen módon bekapcsolódnak az akciókba. A zalaegerszegiekre egy jó cél érdekében bármikor lehet számítani, ezért is vagyok büszke arra, hogy ebben a városban élhetek – tette hozzá a településvezető.

Balaicz Zoltán azt is elárulta, amikor csak teheti, családjával együtt szívesen látogatja az AquaCity-t.

- Elég gyakran járunk ide, mivel a kisfiamnak az egyik kedvenc nyári időtöltése a csúszdázás. Ehhez természetesen szükség van a szülői felügyeletre, ezért lehetőség szerint igyekszünk mi is időt szakítani a rendszeres strandolásra.

Hagyományos zalai ízek jelképes összegért

- Ha egy kezdeményezés valami jó célt szolgál, abban mindig partnerek a zalaegerszegiek – fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő. - Ráadásul most a feleségeink főznek, így igazi ételkülönlegességek készülnek. A mi sátrunknál hagyományosan chilis bab rotyog a fazékban, de a rendezvény területén szinte az összes Zalára jellemző ízt meg lehet kóstolni. Az ételekért jelképes összeget kell fizetni, a kellemes környezet pedig tökéletes szabadtéri kikapcsolódást ígér - Vigh László szerint ezért is kedvelik a helyiek a jótékonysági családi napot.

Fotó: Pezzetta Umberto

Belső felújításra és bútorcserére fordítják az adományokat

A nap bevételét ezúttal a Családok Átmeneti Otthona kapja. A létesítményt a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete üzemelteti, a felajánlásokból a lakószobák teljes körű felújítását szeretnék megvalósítani – tudtuk meg Somogyi Emőke intézményvezetőtől. A 40 férőhelyes otthon jelenleg is telt házzal működik, ezért nagy szükség van a rekonstrukcióra. Azoktól, akik anyagi támogatás helyett inkább tárgyi felajánlásokkal segítenék a lakók mindennapi életét, elsősorban tisztító- és tisztálkodószereket, valamint konyhai eszközöket várnak. Önkéntesekre szintén komoly igény lenne, rájuk elsősorban a gyermekekkel közös szabadidős programok lebonyolításánál számítanának.