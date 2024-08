Az esemény résztvevőit, akik között nagykanizsai, csurgói és szentliszlói vendégek is megjelentek, az egyesület elnöke, Szalai Gézáné köszöntötte. Aki beszédében kitért arra, hogy a tagtársaival úgy érzik nagyon gyorsan elszaladt ez a két évtized.

– Az eltelt időben sok helyre kaptak meghívást, egykor énekkaruk is volt, ám közülük mostanra csak a 88 éves Sgánecz Jánosné él – fűzte hozzá. – Az összetartó, 20 fős csoportunkat megbecsüli a falu, hiszen minden évben önkormányzati támogatást kapunk és a falugondnoki buszt is ingyen használhatjuk. Minden második hét szerdáján tartjuk a klubnapjainkat, melyen gyakran köszönthetjük a Nagykanizsai Mozgáskorlátozott Egyesület tagjait is, akikkel remek kapcsolatot ápolunk. Nemrég szép kirándulást szerveztünk Keszthelyre.

Fotó: Gergely Szilárd

Szalai Gézáné hozzátette: kiváló kapcsolatot ápolnak a szintén beleznai Őszirózsa néptánc együttessel, akik a jubileumi előadásukban is szívesen vállalták a fellépést.

A résztvevőkhöz Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is szólt. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy milyen fontos a tradíciók ápolása, hiszen a jövő generáció tagjainak szükségük van a kapaszkodókra. Az őseiktől kapott értékek megőrzése különösen fontos a mai világban. Az egyesület tagjai ebben élen járnak és mellette a település közösségének megbecsült egyesületeként működhetnek.