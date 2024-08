RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel) 12.00 Zene 14.00 A’la Carte (üzenetek és jó zenék) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 TOP 30 (heti slágerlista Németh Mikivel) 21.00 Zene

Mária Rádió Régió műsora Veszprémből: 17.50-től 19.50-ig Veszprémből közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–09.00 Reggeli műsor 9.05 A hét zeneszámának választása 10.15 5 perc a szépségért 10.30 Múltunk rejtélyei (ismétlés) 11.15 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete 12.00 Déli krónika 12.15 A hét magyarnótája választása 14.15 Sok víz lefolyt már a Murán… 15.00 Terepjáró 16.05 Hétvégi randevú 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 7.30 Mesesarok (mese válogatás) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beával) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Képújság 15.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 16.30 Mesesarok (mese válogatás) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beával) 18.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 18.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 19.00 Forgószínpad (színházi magazin) 19.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 20.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 21.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Állattár 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 The story of Lily Ebert 9.10 Földanya hangján 10.20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.50 Lapozó 12.00 Állattár 12.30 Kibeszélő 13.00 The story of Lily Ebert 13.25 Földanya hangján 14.35 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Állattár 20.00 Híradó 20.15 Balasport 20.35 Küküllővár, majd Házi koncert a kultúra szárnyain 21.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Állattár 2.00 Híradó 2.15 Balasport 2.35 Küküllővár, majd Házi koncert a kultúra szárnyain 3.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 4.15 Lapozó