Hát persze, ez a Helka, a balatoni hajók egyik legidősebbike, amely Bujtor István Pogány Madonna című filmjében is feltűnt. Felújítás után ma is szolgálja az élményre vágyókat, de azt talán kevesen tudják: „párjával”, a Kelénnel együtt ez a két legidősebb, ma is üzemelő hajó hazánkban. Nem tévedés: 1891. június 28-án bocsátották vízre. A második világháborúban, 1945. március 23-án a német csapatok ugyan felrobbantották és elsüllyesztették – de többszöri felújítás után még ma is a balatoni nosztalgiaflotta tagja, s Keszthelyen várja a sétahajózásra vágyókat. A történelmi hajó makettje látható a Bujtor István-emlékkiállításon a keszthelyi Balaton Színházban, vasárnap estig.