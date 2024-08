A bilincs egyik korai megfelelője, melyet a kanizsai fogházban használtak

Fotó: Szakony Attila

Börtöniskola

Kiemelte: a fogvatartottak javulását szolgálta a munkáltatás mellett a börtöniskola, volt továbbá kórterme, kápolnája, asztalos műhelye és később nyomdája, valamint rabkertészete is. A XIX. század végén 376 kötetes könyvtárral is rendelkezett. A földszinten kapott helyet a fogházfelügyelőség, a fogházőrség, valamint itt volt a kórházi szoba, a tanterem és egy munkaterem. A foglyok elhelyezése a felső szinteken többféle, a fogolytípusoknak megfelelő zárkákban történt. Az első és második szint egyforma volt. Középen helyezkedett el az őrszoba, két oldalt a zárkák: hat zárka 3-3 személynek, kettő 14-14 személynek, s ezen kívül még hat egyszemélyes zárkát is kialakítottak. Alagsorában volt a főző- és mosókonyha, munkaterem, fürdőszoba, valamint itt kaptak helyet a rabiátus, nehezen fékezhető fogvatartottak elzárására használt sötétzárkák is.

Bitófa az udvaron

– Az udvaron, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság mai területén külön épületben voltak a műhelyek, tárolók és az állattartáshoz használt ólak – folytatta. – Az asztalosműhelyen túl (ebben bútorok készültek) később nyomdát is működtettek, ahol bírósági nyomtatványokat állítottak elő. Általában 70-80 foglya volt, de kivételesen a szám elérte a 130-at is, teljes kapacitása 180-200 rabnak biztosított helyet. 1911-ben a foglyokkal 14 fogházőr, 2 őrmester és 1 munkavezető foglalkozott, egy évvel később kis kápolnát is létesítettek a fogház területén. A halálos ítéletek végrehajtására a bitófát a hátsó, belső zárt udvaron állították fel. A hajdani szokással ellentétben az ítélet végrehajtásának csak kevés tanúja volt. A hivatalosságokon túl ide nem is fértek volna be sokan mások.

Egyszemélyes zárka, aki nem viselkedett jól, ebbe a lyukba került

Fotó: Szakony Attila

Rabkertészet Nagykanizsa határában

A kivételes kutatásokból az is kiderült, hogy 1927-ben ügyészségi kezdeményezésre 25 katasztrális hold kisajátítással került állami tulajdonba a néhai Pick György palini nagybirtokos örököseire maradt földterületek egy része. Ezzel megteremtődött a rabkertészet létesítésének lehetősége. A kisajátított föld 5 holdnyi részén (a lazsnaki kastély mögötti terület) valóban kialakították a városi börtön kertészetét, amit a helyiek rabtelepként emlegettek. A foglyok reggelente gyalogosan indultak munkába, és esténként ugyanígy tértek vissza a fogházba. Visszaemlékezések szerint tízes csoportokban, összefűzve haladtak a Magyar utcán, majd végig a Garay utcán, hogy aztán északra fordulva földutakon jussanak útjuk céljához. Egy őr állandó jelleggel a telepen lakott.