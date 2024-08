A Zalai Hírlap 1985, június 22-ei lapszáma részletesen is bemutatta az új lakóház földszintjén kialakított üzlethelyiségeket: „A nagykanizsai Vasemberház mellett nem régiben átadott impozáns épületben kereskedelmi, és vendéglátó és szolgáltató egységek nyíltak. Így például egy 400 négyzetméter alapterületű lakberendezési áruház várja a vásárlókat. Az üzlet érdekessége, hogy nem csak hagyományos értelembe vett lakberendezési tárgyakat lehet itt vásárolni, hanem háztartási gépeket, csillárokat, televíziókat és elektroakusztikus cikkeket is. Bár hagyományos bútorokból is szép a választék, ám mellette számos exkluzív megjelenésű szekrénysor és kárpitos garnitúra is gazdagítja a kínálatot. Mint megtudtuk, kereslet erre is bőven van. S hogy az új bútorkereskedésnek már Dunántúl szerte híre ment, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Pápától Balatonföldváron át Pécsig számos településről érkeznek vásárlók. S mint hallottuk, az sem mellékes, hogy az üzlet előtt éppen forgalomirányító lámpa található. Sokan, akiket megállít a piros, benéznek a kirakaton, s ezután – egy gyors elhatározás révén – az utazásból gyakran vásárlás is lesz. Semmivel sem marad el eleganciájában a szomszédtól a város legújabb és egyben legnagyobb vendéglátóipari komplexuma. Borozó, presszó és pezsgőbár kapott itt helyet. Tizennyolc felszolgáló sürgölődik teljesítve a vendégek kívánságait. A vendéglátó-együttes belsőépítészete is figyelemre méltó. A fa barna, a drapériák bordó, a csiszolt mészkő szürkésfehér és a dísznövények zöld színe kellemesen olvad egybe a stilizált árkádok alatt. Egy szó, mint száz: a Szabadság téri épület alsó szintje nemcsak hasznos, hanem szép is.”