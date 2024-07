Az ünnepségről beszámolt a Zalai Hírlap 2000.augusztus 14-ei lapszáma: „Immár városlakókról, s városiaknak szólt a hétvégi ünnep Zalalövőn. Bizonyos, hogy maguk a szervezők sem gondolták volna 17 évvel ezelőtt, hogy egyszer majd városavatás emeli a Zala Menti Napok, akkor még nagyközségi rendezvénysorozatának fényét. Szombaton azután erre is sor került. A 2000. július 1-jétől városi rangot elnyert Zalalövő ugyanis a dokumentumok és a város kulcsának jelképes átadásával ünnepélyesen és hivatalosan is várossá lett. (…) A szombat délelőtti ünnepi szentmisét dr. Konkoly István megyés püspök mutatta be, majd a Barátság parkba vonult a tömeg, ahol felavatták Szabolcs Péter zalaegerszegi szobrász alkotását, néhai dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek mellszobrát. (…) Dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára arról szólt, miként is vált lehetővé, hogy Zalalövőt e napon mint a 224. magyar várost köszönthetik. Szerepet játszott ebben a múlt és az a tény, hogy e kisrégiónak szüksége van egy városra, annak szolgáltatási rendszerére. Ám, ez egyben felelősséget is ró Zalalövő mostani vezetőire. Dr. Kara Pál a kulcsátadás szimbolikájáról is szólt: a díszkulcs egyrészt őrzést, védelmet, más részt nyitottságot jelent. „Fő feladatunk: gyarapítani, szépíteni és gazdagítani a várost és környékét” – e szavak kíséretében adta át a jelképet Kozma János polgármesternek.”

