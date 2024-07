A statisztikai adatok szerint a könyvtárhasználatok száma – beleértve a személyes és a távhasználatot is – nőtt 2022-höz képest. Különösen a távhasználat esetében figyelhető meg jelentős emelkedés, amely 2023-ban elérte a 2015 óta mért legmagasabb értéket. A személyes használat is folyamatosan növekszik 2021 óta, megközelítve a Covid előtti, 2019-es szintet.

A digitalizált dokumentumok száma is emelkedett: a szöveges dokumentumoké 3,5%-kal, a képdokumentumoké kismértékben, míg a hangdokumentumok száma stagnált. A helyben használat 16%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, míg a kölcsönzött dokumentumok száma kismértékben nőtt. A könyvtári rendezvények száma 7%-kal, a résztvevők száma több mint 12%-kal emelkedett 2022-höz képest.

Ugrásszerűen emelkedett a beiratkozók száma Zalában is

A tendenciákról megkérdeztük a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját, Tóth Renátát is.

- Intézményünk vármegyei hatókörű városi könyvtár, mely tekintélyes állománnyal rendelkezik – jelezte a bibliotéka vezetője, majd így folytatta: - A nálunk elérhető dokumentumok száma meghaladja a 350 ezret. Ebből a gyűjteményből olvasóink tavaly több mint 100 ezer dokumentumot kölcsönöztek. Főként könyveket és folyóiratokat, de volt igény hangoskönyvre, DVD-re is. Egyre többen találtak ránk, amiben valószínűleg szerepe volt az olvasásnépszerűsítő programjainknak is. Nagy neveket, mások mellett Nyáry Krisztiánt, Nádasdy Borbálát, Odze Györgyöt, Juhász Annát, Szálinger Balázst, Lutter Imrét sikerült elhoznunk Zalaegerszegre. Ugyancsak nagy sikere volt a Kultúrák Találkozása című rendezvénysorozatunknak, melyben meghívott előadóink távoli országokról meséltek az érdeklődőknek. Növeltük aktivitásunkat az online térben, a közösségi platformokon is, így könyvtárunknak ma már bejáratott YouTube-csatornája, Facebook- és Instagram-oldala van, sőt TikTok fiókkal is rendelkezünk. Azt tapasztaltuk, hogy egyre többen fedeznek fel bennünket. Nemcsak a gyermekek, az aktív keresők vagy a szépkorúak jönnek hozzánk, sok fiatal például az elmélyült tanulás lehetőségét keresi a könyvtárban. Ráadásul a 2023-as tendenciákhoz hasonlóan az elmúlt hónapokban is azt láttuk, hogy ugrásszerűen emelkedett a beiratkozók száma – tette hozzá Tóth Renáta.