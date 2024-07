Szerkesztőségünk a tanév végéhez időzítve hagyományosan ballagási melléklettel kedveskedik a Zala vármegyei középiskolai végzős osztályoknak. Az érettségizőket bemutató, nagy sikerű Vén Diák című kiadvány az idén május 2-án jelent meg nyomtatásban, és hírportálunkon is elérhető. Az is többéves gyakorlat már, hogy a nem érettségiző végzős osztályok fotóit külön sorozatban mutatjuk be a nyár során – ezáltal a zalai középiskolák valamennyi ballagó osztályának fotója megjelenik a Zalai Hírlapban és a zaol.hu-n. Ez utóbbi sorozat, akárcsak a Vén Diák kiadvány, a ballagók és családjaik, ismerőseik számára értékes emlék. A mai nappal elindítjuk a sorozatot: az összesen 6 oldalból álló tablógyűjteményt a következő napokban több részletben publikáljuk. Keresse tehát a Vén Diák – Szakképzés rovat fotóit lapunkban és online oldalunkon!

Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11. A – 1. sor: Gergály Edina, Bogdán Anna, Ambrus Eszter, Gecseg Judit Edit (osztályfőnök), Ambrus Virág, Horváth Zorka, Fábián Alexandra; 2. sor: Császár Alexandra Dóra, Németh Amira, Gál Vivien, Nagy Nikolett, Hujber Viktória Lili, Kovács Boglárka, Tóth Boglárka; 3. sor: Lutár Boldizsár Álmos, Sikari Miklós Márton, Varga Dániel, Hácskó Bálint, Berki Milán János, Lődri Balázs.

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11. B – 1. sor: Horváth Tamás, Orsós Leila Kinga, Laczkó László (osztályfőnök), Tolnai Regina, Orsós Krisztina; 2. sor: Major Tamás, Duna Csongor István, Molnár Bence, Vajdai Bálint, Lakatos Márk, Benyák Máté, Kovács Bence; 3. sor: Kurucz Szabolcs Ferenc, Varga Ákos, Koós Kristóf. A képről hiányzik: Nagyné Kolompár Anett.

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11. F – 1. sor: Keszthelyi Szófia, Peti Maja Tamara, Kovács Dzsenifer, Mihalecz Péter (osztályfőnök), Balogh Zsanett Veronika, Gáll Fanni, Székedli Vivien; 2. sor: Nagy Nikolasz, Timbókovics Laura, Horváth Laura Dorina, Soós Evelin Eszter, Lakatos Márk Iván, Farkas Amanda, Berke Petra Tamara, Rudovics Kármen, Sárközi Roland.

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11. K – 1. sor: Gál Alexandra, Molnár Teodóra, Farkas Mendi, Berki Andrea, Kulcsár Dóra; 2. sor: Horváth Mária Kitti, Kósa Kinga, Bertók Dorina, Márton Tibor (osztályfőnök), Lakatos Karolin, Kalamár Borostyán Helga, Hanzi Klaudia Zsuzsanna; 3. sor: Horváth Dzsenifer, Dömötör Zsófia, Benkő Enikő, Kovács Krisztofer, Kalmár Beatrix, Millei Kamilla Dorina.