Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára megrendezett VI. Zala Tűzoltó Kupa versenysorozat két kategóriában is nyitott volt a záró forduló előtt, ahogy a felnőtt férfiak, úgy a nők mezőnyében is a miháldi futam döntötte el a bajnoki cím sorsát. A verseny egyik főszervezője, Kovács Zoltán szerint mindez jót is tett a rendezvénynek, hiszen régen volt részük ilyen izgalomban, gyakorlatilag csak az utolsó pillanatokban derült ki, kik állhatnak a dobogó legfelső fokára.

- A versenysorozat negyedik fordulójában 61 futamot rendeztünk meg, ami azt jelenti, hogy a Covid óta ebben az esztendőben volt a legtöbb nevező – magyarázta Kovács Zoltán. – A versenyt három kategóriában rendeztük meg, ebből kettőben tényleg nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny élbolya, így az utolsó forduló iránt különösen nagy volt a csapatok részéről az érdeklődés, többen bizakodva, s reményekkel telve érkeztek meg Miháldra.

A férfiak versenyében kilenc csapat indult, köztük az összesítésben második helyen álló becsehelyiek, akik a miháldi versenyen 27.71 másodperccel új rekordot állítottak fel.

A dél-zalaiak ezzel meg is nyerték a negyedik fordulót, ám miután az addig élen álló Alsópáhok lett a második, így összesítésben maradt az eddigi sorrend. Alsópáhok sorrendben már hatodik alkalommal nyerte el a bajnoki címet, ami a főszervező szerint országosan is kiemelkedően jó teljesítmény. A záró fordulóban Alsópáhok II. számú csapata lett a harmadik, ezzel összesítésben is övék lett a bronzérem. A negyedik helyen mind a záró fordulóban, mind összesítésben Lakhegy I. számú csapata végzett.

A női kategóriában négy csapat indult Miháldon, közülük Alsópáhok teljesített a legjobban, amely így bebiztosította vezető pozícióját a tabellán. A második helyen Lakhegy, míg a harmadikon Csabrendek végzett, s az összesítésben is ugyanez lett a sorrend. Ifjúsági kategóriában már korábban eldőlt a bajnoki cím sorsa, az eddig legjobban szereplő Lakhegy csapata ezúttal is magabiztosan utasította maga mögé versenytársait. A miháldi versenyen a második helyet Herend, míg a harmadikat a hazai csapat szerezte meg, összesítésben viszont a házigazdáké lett az ezüstérem.