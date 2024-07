A többszintes épületben ott jártunkkor éppen egy ajtó helyét falazta be és vakolta a csupasz téglafelületet Balogh László, akinek nagyobb kisfia jár az iskolába. Azt szeretnék, ha a másik, hároméves kisfiuk a Waldorf-óvoda elvégzése után ugyancsak ide járna, felelte érdeklődésünkre. Egy másik szülő, Andó Róbert segített a falazásban, neki két gyermeke Waldorf-iskolás. Egy másik teremben az édesanyák, Pete Szilvia és Paulics Virág készítette elő a falakat a festéshez. A felnőttek szabadidejükben vállalják az építkezést, a vizesblokkok kialakításához és a villanyszereléshez természetesen szakembereket hívnak.

A becsvölgyei iskolát kinőtték, ezért kellett a bővítés és a költözés, felelte Felső Balázs, a Zalai Waldorf Közhasznú Egyesület elnöke.

Az édesanyák a falakat készítették elő a festéshez. Balról jobbra Pete Szilvia, Paulics Virág és Fersztl Viktória

Fotó: Mozsár Eszter

- Mivel több kicsi helyiséggel rendelkezett az épület, néhány termet egybe kellett nyitnunk, más helyiségeket leválasztottunk. Így összesen nyolc osztálytermünk lesz és egy melegítő konyhablokkos nagy ebédlőnk, közösségi terünk. A gyermeklétszám növekedése miatt pluszmosdókat alakítunk ki – felelte az édesapa. - A bontási munkálatokkal már végeztünk, most az építési fázisnál tartunk. Amit tudunk, magunk végzünk kalákában. A Waldorf nevelésű intézményekben fontos, hogy a szülők kivegyék részüket a társadalmi munkából, ami által közelebb kerülünk egymáshoz, így összetartó közösséggé kovácsolódunk. A gyerekek is ezt a példát látják és követik. Ez már a negyedik iskolaépületünk, amit felújítunk, sok tapasztalatot szereztünk, de ez így természetes. Most értük el azt a kort, hogy nyolc osztályt taníthatunk – mondta Felső Balázs.

Fersztl Viktória tanügyi felelős annyit még hozzáfűzött, miután meghallották, hogy visszaköltöznek Zalaegerszegre, fokozottabban érdeklődnek az iskola iránt. Egyre több önkéntes segít, ám továbbra is várják a mecénások, támogatók jelentkezését. Jelenleg 58 gyermek jár hozzájuk, az első osztály tíz fővel indul. Az épületet 160 főre szeretnék engedélyeztetni, tette hozzá Viktória.