Az őrségi fazekas hagyományokat bemutató program a már kialakult szokásrend szerint zajlik, azaz a nyitónapra szakmai programokat, köztük egy olyan konferenciát is szerveznek, amely során a Magyar Művészeti Akadémia friss ösztöndíjasai mutatkoznak be a mesterek előtt. A nyitott rendezvényeket szombaton és vasárnap tartják, ekkor a hagyományos vásár mellett kulturális programok, bemutatók, főzőverseny, valamint korongozási lehetőségek várják az érdeklődőket, illetve szakmai tárlatvezetés mellett mind szombaton, mind vasárnap bemutatják az Őrségi Kerámia Látogatóközpont kiállítását is. Az idei fesztivál különlegességét a szombati Guinnes világrekord-kísérlet adja, 16 órakor az Őrségi Kerámia Látogatóközpont területén egyszerre fog a fesztiválon résztvevő összes fazekas korongozni. A világrekord-kísérlet a közönség előtt zajlik, a hitelesítését pedig a Magyar Rekord Egyesület végzi. A rendezvény másik kiemelt, minden évben nagy érdeklődéssel kísért eseménye a hagyományos korongozó verseny, ennek első fordulóját szombaton 13 órakor, második fordulóját pedig vasárnap 12 órakor tartják.

A kulturális programok sorából a pécsi székhelyű folkpop zenekar, a Kacaj koncertje emelkedik ki, ez szombaton 18 órakor kezdődik, míg a minden évben nagy érdeklődésre számot tartó látványégetést ezúttal szombaton 20 órakor tartják a Ginti Panzió udvarán, a Deep Voice Group zenés műsorával egybekötve.