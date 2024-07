Különféle méretű és formájú kosarak sorakoztak a kiállítás megnyitóján a kultúrházban, ahol Soós Endréné polgármester köszöntötte először a megjelenteket, a szakkörön résztvevőket. Ezután Gerencsér Bernadett, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei intézetének térségi koordinátora méltatta a munkákat.

Szép munkák születtek

Fotó: Korosa Titanilla

- Az együtt, a közösségben eltöltött idő meghozta a várt sikert – mondta Gerencsér Bernadett. - Az itt látható kiállítás az alkotókon kívül mindazoknak is köszönhető, akik támogatták és hozzájárultak az elmúlt időszakban itt folyó értékes munkához. Az aSzakkör oldalán elérhető egy térkép, mely nemcsak azt szemlélteti, hány település kapcsolódott be 2023-ban a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért programba, hanem azt is tükrözi, hogy országosan több mint 2500 közösség egyszerre innovatív és hagyományőrző, vállalkozószellemű és kreatív, de ami ennél is fontosabb: helyi közösségek alakulnak, erősödnek, és ezzel megteremtik a saját önfenntartó, tanuló, egymást segítő csoportjaikat.

A résztvevőknek időbe telt belerázódni, s elsajátítani a vesszőfonás fortélyait a közzétett videók alapján, de a kitartás meghozta az eredményt, a szakkör végére szép munkák születtek.