Hermann Katalin, a hévízi Festetics művelődési központ igazgatója üveg szakon diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán, s bevallja: azóta is elfogult ezen art-irányzattal kapcsolatban. Szerinte aki ide belép, csodákat láthat a tárlaton, hiszen – mint fogalmaz: – az üveg olyan művészeti médium, „amely rengeteg formában képes megnyilvánulni”.

A megnyitó közönsége az üvegművészeti tárlat megnyitóján

Fotó: Péter B. Árpád

A tárlat: valódi seregszemle

– Mi a szakma teljes spektrumát megszólítottuk, vagyis aki akart, adhatott le anyagot, s ez is volt a cél: minél több alkotó mutatkozzon be itt. Most 24 művész több mint 40 tárgya látható a kiállításban – mondja Hermann Katalin, felidézve: az alkotók egy budapesti helyszínen adhatták le a tárlatra szánt alkotásukat, ezek elszállítása – tekintettel a törékenységre, sérülékenységre – komoly kihívás volt.

Üvegszívinfarktus nélkül

Maradjunk annyiban, kalandos út volt, de végül, kölcsönvéve a kiállítás címét: minden „üvegszív” Hévízre ért, üvegszívinfarktus nélkül. Az igazgató hozzáteszi, nemcsak az installálás a művészet, hanem a csomagolás is…

A nyugat-balatoni fuvolatábor résztvevői léptek fel a megnyitón

Fotó: Péter B. Árpád

Hálátlan s könnyen törik

A Ferenczy Noémi- és Európa Nostre-díjjal is kitüntetett Gonzales Gábor lenyűgöző üvegplasztikái is láthatók a tárlaton. Szerinte ez „szerelem”, amely nélkül nem lehet létezni.

– Az üveget nagyon szeretni kell. Hálátlan tud lenni, könnyen törik, sérül, s előfordulhat: nem is lehet javítani. Ez esetben újból kell kezdeni az egészet. Ám akkor is szeretettel kell foglalkozni az üveggel, mert meghálálja, amiről a kész tárgy tanúskodik – fogalmaz Gonzales Gábor.