Számos, az idősebb korosztályt megmozgató programot – többek között a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala megyei Szervezete megalakulásának 35. évfordulója zalaegerszegi ünnepségét – emelte ki elsőként Pácsonyi Imre, az idősügyi tanács elnöke tájékoztatójában. Ezt követően a testület „Az év Zalai Idősbarát Önkormányzata 2024” díj pályázatának részleteit vitatta meg. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani a megyeházán, illetve elektronikus formában. A díjat korábban elnyert önkormányzat három év kihagyás után jelölhető ismét, felelte lapunk érdeklődésére Pácsonyi Imre, aki arról is szólt, hogy az utóbbi időben kevesebb javaslat érkezik a Zala Vármegyei Értéktárba kerüléshez. Az idősügyi tanács ezért kéri tagjait, idősügyi szervezeteit, hogy kapcsolódjanak be az értékfeltárás munkájába. Talán az is nehezíti a bővítést, hogy a legújabb jogszabály szerint a helyi értéktár javaslata nélkül nem kerülhet felterjesztés a megyei értéktárba, tette hozzá az elnök.

Az ülésen szó esett továbbá kettő osztrák-magyar interreges pályázat megvalósításáról. Az egyik a nők digitális kompetenciájának fejlesztéséről, a másik az idősek ellátásában résztvevő intézmények, szervezetek hatékony információáramlását segítő platformnak a kidolgozásáról szól.