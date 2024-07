A nemrégiben megalakított Lentihegyi Vidékőrző és Kulturális Egyesület tagjainak célkitűzése volt, hogy felelevenítsék a hegyi búcsú hagyományát. A tervből a múlt hétvégén valóság, pontosabban egész napon át tartó program vált, mely során igyekeztek a különféle programelemekkel minden korosztályt megszólítani.

A búcsúval kapcsolatban dr. Tófeji Edina, az egyesület elnöke elmondta, hogy az első búcsúi misét mintegy 30 évvel ezelőtt tartották a haranglábnál, mely akkor még nem a jelenlegi helyén állt, most ezt a szokást őrizve a délutáni szentmisét szintén a nemrégiben felújításon átesett szoknyás haranglábnál celebrálta Lendvai Zoltán plébános.

A palacsintaevő versenyt gyerekeknek és felnőtteknek is meghirdették

Fotó: A szerző

- A lentihegyi búcsú Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, s úgy próbáltuk meg ezt a hagyományos eseményt feleleveníteni, hogy az egész hegyet, a helyi közösséget bevontuk a programba, több helyszínnel, hiszen sok olyan dolog van itt, amit érdemes megmutatni a közönségnek - beszélt az eseményről az egyesületi elnök. - Ennek megfelelően és a hegyen felfelé haladva a lőtéren indult el a nap, mintegy 40-en érkeztek a lövészetre, emellett bekapcsolódott a Hubertus Fogadó, ahol a gyerekeknek szerveztünk különféle játékokat, valamint volt palacsintaevő verseny kicsiknek, nagyoknak egyaránt, illetve itt nyitottuk meg helyi, helyi kötődésű alkotók kiállítását. Bemutatkozott a közönségnek Kovács Anett keramikus, elhozta hímzéseit, kézimunkáit Fábián Józsefné Erzsi népi hímző, valamint a néhai Keszthelyi Jenő intarziáit bocsátotta rendelkezésünkre a családja. Látogatható volt a nap folyamán Zulejka Nara jurtája, ide is sokan érkeztek, várták az érkezőket a Lentihegyi Beugróban is, majd késő délután a Márton Pincében helyi termelők által készített pálinkákat és borokat kóstolhattak az érdeklődők. Túrára is lehetőség nyílt, az egyesület tagjai által kitisztított miseúton érkeztek meg a kirándulók Lentiből a hegyre, valamint termelői és kézműves vásár is színesítette a rendezvényt.

Hozzátette, hogy a közösségi élet felélénkítése mellett céljuk volt az is, hogy a lentieket felcsábítsák a hegyre, s ez sikerült is, hisz szép számban érkeztek érdeklődők a búcsúra.