Te vagy az igazi boldogság címmel új videóklippel jelentkezett R-stone, azaz polgári nevén Dobri Zsolt. Szerkesztőségünkben számolt be arról, hogy mi történt vele az elmúlt néhány esztendőben.

A mulatós könnyűzene világában jól ismert R-stone újult erővel szeretne a muzsikára fókuszálni. A szerelemről, boldogságról szól legutóbbi klipje, amit már 23 ezren tekintettek meg, játszottak le a legnagyobb videómegosztó csatornán. Ha korábbi megjelenéseit böngésszük, akad közte olyan is, amire 86 ezerszer kattintottak.

A rajongók, ismerősök folyamatosan üdvözlik az utcán Dobri Zsoltot, aki az utóbbi két-három évben leginkább családjára, kisfiára figyelt. Talán többen emlékeznek rá, 2021-ben megírtuk, amikor Noellel közösen forgatta a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalát. Akkoriban az egész zenei ipart, az előadóművészek életét is megnehezítette a járvány és az azzal járó korlátozás. Korábban rendszeresen lépett fel a zalai, dunántúli és szlovák falunapokon és rendezvényeken az énekes-dalszerző, s most szeretné, ha ismét ehhez hasonló programokon találkozhatna minél többször közönségével. Azt még hozzáfűzte, hogy akár profi rendezvényszervezők támogatását is szívesen fogadja, hiszen sok időt és energiát jelent saját maga menedzselése.

– Az utóbbi időben kezdtem ismét dalokat írni, az alkotói munkában sokat köszönhetek Svertsits Tamásnak, a szövegírásban Böröcz Roland van segítségemre. Azt veszem észre, hogy nem könnyű mostanában a mulatós könnyűzenei produkciókkal „házalni”, az emberek megérezték a bőrükön az utóbbi két év megszorításait. Mindamellett bizakodó vagyok, hogy ebben a műfajban lehet még közönséget és programot találni – felelte a zalaegerszegi énekes-dalszerző. - A zenét továbbra is magam írom, a téma mindig örökzöld: szerelem, barátság, vidámság, mulatság. Az alapdallamot a telefonra dúdolom, közben már formálódik a szöveg, majd később az alapra készül a hangszerelés, utóbbiban segít Tamás. Az alkotófolyamat ösztönös, őszinte, s ezt érzi a közönség is. Remélem, hogy másik legújabb, Hiányzol nekem című dalomat ugyancsak szeretettel fogadják a rajongók.