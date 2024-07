Az elmúlt hétvégén kezdődött el a tábori program immár hetedik alkalommal. Gubinecz Ákos Junior Prima díjas népdalénekes, népzenetanár, a tábor főszervezője elmondta, hogy nagy örömükre idén is közel 30 gyermek csatlakozott, főként Zalából, de jelentkeztek Budapest környékéről, illetve a Muravidékről is, ahonnan korábban még nem voltak táborozók.

- Megszólítottuk a határon túl élő gyerekeket is és hívtuk őket, hogy ismerkedjenek meg a zalai népzenével, kultúrával, többen is jelentkeztek köszönhetően a megkeresésnek, illetve annak, hogy jó kapcsolatot ápolunk a muravidéki intézmények zenetanárival – magyarázta. - Érkeztek énekes és citerás növendékek is, látszik, hogy van ott egy erőteljes képviselete a magyar kultúrának, a gyerekek ismerik a zalai népdalokat, hiszen egykor ez a földrajzi egység is a történelmi Zala vármegye része volt, s vannak, akik továbbadják ezt a hagyományt.

Az idei év másik újdonsága a tábor helyszíne mellett, hogy a táborozók fele első alkalommal jelentkezett.

- Látszik egy generációváltás, illetve terjed a tábor híre – magyarázta Gubinecz Ákos. - Az első este az ismerkedésről szólt, hogy aztán oldott hangulatban lássunk neki a munkának. Különböző tudásszinten állók érkeztek, van, aki hobbiból, szakkör keretében tanul népzenét, van, aki zeneiskolában és van, aki kifejezetten zenei pályára készül, vagyis vegyes a közeg, de igyekeztünk mindenkinek olyan tudást adni, hogy azzal fejlődhessen – folytatta. - A népzene és a népi kultúra szeretete összeköt mindenkit, és továbbra is ugyanaz a családias hangulat jellemzi a tábort, mint a korábbi években. Mi, a tábor fiatal oktatói mindannyian a zeneakadémián tanultunk, egyfajta fiatalos lendülettel, 21. századi gondolkodással próbáljunk a népzenei kincset és a népi értékeket megismerteti a diákokkal.

A tábor egyhetes programjában szerepelt a napi közös népdaléneklés, zalai dallamokat tanultak a fiatalok, ezen felül kiscsoportos foglalkozásokon bővíthették tudásukat a népi énekesek, citerások, hegedűsök, délután pedig a kézműves foglalkozás, túra, sport mellett fürdőzésre is volt lehetőség. Emellett táncházat is tartottak, illetve csütörtökön a novai sportcentrumban gálaműsor zárja a tábort 18 órától.