- A település képviselő-testülete tavaly döntött a játszótér átköltöztetéséről, amely nem volt jó helyen. Az egyetlen fa kiszáradt, így már árnyék sem volt, ezért áttelepítettük a közösségi aszaló mellé – mondta el érdeklődésünkre Senkó Balázs, Tilaj polgármestere.

Mindenki ecsetet ragadott. A kerítés és a játékelemek festésébe még a legkisebbek is besegítettek

Fotó: Jáki Balázs

- A régi játszóeszközöket szerkezetileg megerősítettük és két új mászójátékot is elhelyeztünk az új helyen. Örömre szolgált, hogy egy keddi napon meghirdetett önkéntes munkára csütörtök délután harmincan jelentek meg. Néhány óra alatt lefestették az egész aszalót, a kerítést és az újonnan kialakított ütéscsillapító kavicságy szegélyét. Jutalmul mindenkit vendégül láttunk. Az új játszótéren ivóvíz-vételi lehetőség is van, és mosdó 20 méterre. A munkálatokba a helyi vállalkozások is besegítettek, adományként kaptuk a fanyanyagot és a mászóköveket. Önkormányzatunknak csak az ácsmunka és a tíz köbméter kavics került pénzébe.

A polgármester elmondta, hogy a 180 lakosú településből 20 a gyermek. Az aszaló és a közösségi tér fontos elemmel bővült a játszótérrel, melynek tájolásánál figyelembe vették a Nap járását. Így délelőtt a nagy diófák, délután a cseresznyefa nyújt árnyékot. Tilaj és a tilajújhegyi falurész lakói is szívesen hozzák ide gyermekeiket, unokáikat, mert parkoló is van. Olyan családok járnak így össze, akik a hétköznapok sűrűjében nem igazán találkoznak egymással, emelte ki a fejlesztés jelentőségét Senkó Balázs.